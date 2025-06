Tomás Gálvez, exfiscal supremo implicado en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y quien acaba de recibir una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a su favor para que sea restituido en el Ministerio Público, trató de reunirse este miércoles con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

A su salida de la sede de la fiscalía en la Av. Abancay, dijo que acudió para tener una reunión de “cortesía y protocolar” con la titular del Ministerio Público.

“Pero la señora fiscal simplemente no me ha atendido y ha dicho que presente por mesa de partes un documento y ella me va a proveer cuando Dios quiera”, informó ante la prensa.

“No sé cuál es el criterio que la señora fiscal tiene porque no esperaba, en realidad, que se ponga en este plan pero bueno, refleja su mediocridad. Lo que nunca entendió es la calidad del cargo de ser fiscal de la Nación”, cree que eso se maneja como una chacra, que no tiene protocolos cuando n realidad es todo lo contrario", agregó.

El Poder Judicial rechazó el pedido que presentó la Fiscalía de la Nación para suspenderlo en sus funciones como fiscal supremo, luego que el Tribunal Constitucional fallara a su favor y anulara su destitución.

Gálvez es implicado en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” por supuestamente haber ejercido presiones para promover el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según comentó, su visita al Ministerio Público no fue para exigir su restitución, porque todavía la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha habilitado su título y anulado su destitución efectivamente.

“Había venido a hacer una visita y, de paso, conversar sobre la reposición porque ciertamente aún no sale de la JNJ la revalidación del título y la anulación de la inscripción de la destitución”, comentó y dijo esperar que este proceso concluya esta o la próxima semana.