El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso la reorganización del la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Público, incluyendo la remoción de la encargada de investigar a Patricia Benavides y quien reveló ante el Poder Judicial que la fiscal suprema había plagiado su tesis.
En el boletín de normas legales de El Peruano de este 31 de octubre, el Ministerio Público publico diversas resoluciones de Fiscalía de la Nación con cambios en diversos despachos.
Ahí se incluyó la resolución 3343-2025-MP-FN enfocada en los cambios de la mencionada fiscalía suprema dedicada a investigar a los altos funcionarios públicos.
En el texto se destaca que Tomás Gálvez, como fiscal de la Nación interino, consideró oportuno reestructura la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Estos cambios incluyen dar por concluida la designación de Alejandra Cárdenas como fiscal adjunta suprema provisional y, en lugar de este puesto, destinarla como fiscal provincial titular contra el crimen organizado en Arequipa.
También se dispuso otros cambios, incluyendo la salida de la fiscal Elena Carolina Delgado Manrique, quien también era parte del mismo despacho supremo. Ella ahora pasa a ser fiscal superior titular mixta de Sullana.
Fiscal informó sobre plagio en tesis de Patricia Benavides
La fiscal Alejandra Cárdenas fue quien sustentó ante el Poder Judicial el pedido para ampliar de 24 a 36 meses un plazo de una suspensión contra Patricia Benavides que finalmente fue rechazado.
En su exposición, mencionó que se habían recabado elementos en otras investigaciones contra la fiscal suprema restituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), incluyendo en la carpeta sobre supuestos plagios en su tesis doctoral.
“Parte de los nuevos elementos de convicción que hemos acompañado, entre ellos que la tesis que presentó y generó su calificación como fiscal suprema es una tesis con 85% de plagio y por eso no aparece. Nuevamente vemos ahí cómo hay una sustracción de los medios de prueba”, aseguró la fiscal Cárdenas en la audiencia a fines de julio.
