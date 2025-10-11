El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, repuso como coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado al fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.

Para oficializar este cambio, se publicó este sábado 11 de octubre la resolución de Fiscalía de la Nación en el boletín de normas legales de El Peruano donde, en primer lugar, se retira a Fany Soledad Quispe Farfán del cargo de coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Asimismo, se le retira como jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; y como coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS), la DEA y otros organismos vinculados a la lucha antidrogas.

Jorge Chávez Cotrina es designado otra vez como coordinador contra el crimen organizado.

Gálvez dispone que, en reemplazo de la saliente fiscal se designe a Jorge Chávez Cotrina, quien asume estas responsabilidades en adición a sus funciones en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.

La resolución precisa que este cambio es parte del proceso de modernización de la gestión pública para lograr la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos. Tomás Gálvez firma el documento donde precisa que “como autoridad responsable de formular y dirigir las políticas institucionales, se ha considerado oportuno” realizar esta designación.

Jorge Chávez Cotrina había sido retirado de la coordinación de las fiscalías contra el crimen organizado en enero del 2025 por decisión de la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza.