En declaraciones al programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dijo que tomará una decisión sobre la desaparición de los equipos especiales en el Ministerio Público a más tardar la primera semana de enero o incluso “antes de Navidad”.

El fiscal supremo dijo que ya han empezado a realizar cambios en las coordinaciones de diversos subsistemas de fiscalías especializadas como anticorrupción y contra lavado de activos, con lo que “ya están en aptitud de tomar una decisión sobre los equipos especiales”.

“En este momento ya se dio el primer paso, pero mañana o pasado mañana me reúno con los nuevos coordinadores y ahí también vamos a ver en qué momento tomamos una decisión sobre los equipos especiales que va a ser pronto, a más tardar la primera semana de enero”, comentó este miércoles.

Cuando se le preguntó si esta podría ser la última Navidad que fiscales como José Domingo Pérez y Rafael Vela podría pasar en el equipo especial Lava Jato, respondió: “De repente no lo pasan. Si llegamos a la conclusión que de una vez lo hagamos, lo hacemos antes de Navidad”.

Tomás Gálvez descartó que se puedan afectar las investigaciones en curso al asegurar que fiscales como Pérez y Vela seguirán trabajando en sus despachos comunes pero en fiscalías especializadas pero ya no seguirán las “superfiscalías con 20 adjuntos”.

“Eficcop, al igual que Lava Jato y otros equipos especiales se absorben dentro de la especialidad. Los casos, si es que corresponde, se lo llevan los mismos fiscales, si no se asignarán a otros”, resaltó para hacer hincapié en el hecho que, si un caso cambia de manos, esto no implica “ningún problema”. “Con la desaparición de los equipos especiales se va a optimizar las investigaciones y vamos a terminar con los cuestionamientos”.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, en "Siempre a las ocho con Milagros Leiva". (fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec) / JOEL ALONZO

Gálvez explicó que la decisión de eliminar los equipos especiales corresponderá únicamente a su despacho y no a un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos porque así lo establecieron al interior de esta instancia. “Hubo distintos criterios pero el acuerdo unánime fue que eso es materia de la Fiscalía de la Nación y que yo resuelva conforme convenga, conforme a ley”, comentó para luego insistir en que luego de la reunión con los coordinadores especializados tomará una decisión. “Si vemos que ya es momento de hacerlo, lo hacemos, si no esperamos hasta la primera o segunda semana de enero”.