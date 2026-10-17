Tomás Gálvez dijo que está conversando con legisladores para obtener más presupuesto en el Ministerio Público. (Foto: Congreso)
Tomás Gálvez dijo que está conversando con legisladores para obtener más presupuesto en el Ministerio Público. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pidió al Gobierno un crédito suplementario de urgencia para cubrir los gastos operativos y el pago de salarios de la institución a partir de noviembre. El titular del Ministerio Público alertó sobre la falta de liquidez financiera para culminar el presente año fiscal.

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