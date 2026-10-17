El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pidió al Gobierno un crédito suplementario de urgencia para cubrir los gastos operativos y el pago de salarios de la institución a partir de noviembre. El titular del Ministerio Público alertó sobre la falta de liquidez financiera para culminar el presente año fiscal.

“Necesitamos para cubrir inclusive el sueldo de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, por eso que hemos solicitado también un crédito suplementario, una demanda adicional urgente, porque si no ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales y entraríamos en una crisis muy lamentable”, dijo este sábado a RPP.

La falta de recursos pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones laborales con los magistrados y el personal administrativo en todo el país. Esta escasez de liquidez, según Gálvez, responden a reducciones presupuestales continuas que sufrió el organismo persecutor del delito en los últimos años.

El funcionario detalló que el presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo contempló un aumento del 16 % respecto al periodo anterior. Sin embargo, Gálvez afirmó: “Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal”.

La institución enfrenta dificultades económicas para mantener la logística en las fiscalías especializadas contra la minería ilegal y el crimen organizado. “Siempre nos falta presupuesto para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tengan que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia”, advirtió.

El Ministerio Público unificó los turnos de atención de 24 horas a nivel nacional para optimizar el trabajo del personal existente en los casos de flagrancia delictiva. Esta reorganización interna evitó la contratación de nuevos fiscales, pero la falta de movilidad y equipos periciales persiste en las dependencias. “Ahora con esta necesidad de actuación de respuesta inmediata de los fiscales ante el crimen organizado, definitivamente necesitamos más presupuesto”.

Gestiones ante el Congreso

El fiscal de la Nación acudió a las comisiones parlamentarias para exponer los requerimientos de la institución durante el debate de la Ley de Presupuesto. Las autoridades del Ministerio Público explicaron la brecha económica que impide una respuesta efectiva frente a la delincuencia.

“Ante el Congreso de la República hemos sustentado nuestro presupuesto y la necesidad de duplicar el presupuesto que nos han asignado”, explicó.

El magistrado percibió una actitud receptiva entre las diferentes bancadas parlamentarias para atender la demanda institucional. “Ha habido receptividad, esperemos que nos incrementen razonablemente el presupuesto”, exhortó.