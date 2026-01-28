El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó en el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva que por ahora no puede solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presidente José Jerí, en el marco de la investigación por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang.

Señaló que por ahora “no es pertinente” solicitar dicha medida, al igual que el levantamiento del secreto bancario, mucho menos allanamientos tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC).

“Consideramos que este momento no es pertinente [levantar el secreto de las comunicaciones de Jerí]. No [puedo pedir el levantamiento del secreto bancario], tampoco podemos hacer allanamientos ni todas esas diligencias que sobreexpongan a la Presidencia, pero sí estamos recabando informes, estamos trabajando de una manera muy reservada y estamos recabando información”, expresó.

“No, de momento no [voy a pedir levantar el secreto de las comunicaciones]. [Sí] cuando deje de ser presidente”, añadió.

