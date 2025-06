Tomás Gálvez, quien fue repuesto como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dijo que denunciará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego que no lo recibiera este miércoles en su intento por hacer efectivo su regreso al Ministerio Público.

En declaraciones a RPP, dijo que volvió a acudir a la sede de la Fiscalía de la Nación este miércoles, aunque lo hizo sin cita previa, para conversar con Espinoza.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Tomás Gálvez acude a sede la fiscalía de la Nación y critica a Delia Espinoza por no recibirlo

“La tradición es que los jueces supremos no necesitan citan para conversar entre fiscales supremos o con el fiscal de la Nación que es fiscal supremo. Y ahora dice que me va a atender el viernes, pero el viernes no sabemos si me atenderá”, explicó.

Tomás Gálvez trató de reunirse con Delia Espinoza sin éxito. (Foto: El Comercio)

“Pero lo cierto es que hace tiempo está pendiente de pronunciamiento mi incorporación a la fiscalía suprema. Lamentablemente ella no quiere hacerlo. Por eso voy a denunciarla, definitivamente, en este momento porque esta señora no está capacitada para ejercer el cargo”, agregó.

Tomás Gálvez también pidió al Congreso de la República para que destituya del cargo a Delia Espinoza, como parte de su capacidad de “ejercer control”.

“El Congreso, creo que tiene que tomar acción de un vez, tomar acciones porque esta señora no está capacitada para ejercer el cargo (...) Creo que en el marco de la reforma de la institución lo más inmediato tiene que ser retirar a esta señora porque el Ministerio Público está en un descalabro por funcionarios como ella”, aseveró.