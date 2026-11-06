El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso el cese por límite de edad de Martha Maisch en el cargo de fiscal suprema provisional. Ella actualmente cumple el cargo de miembro titular del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La decisión se formalizó mediante la Resolución N° 3509-2026-MP-FN publicada por el Ministerio Público en el boletín de normas legales de El Peruano. El documento concluye la designación que Maisch ocupaba en la fiscalía desde el 22 de diciembre del 2023.

Martha Maisch dejará desde diciembre del 2026 el cargo de fiscal suprema provisional.

El texto sustenta la medida en que el 10 de diciembre, la magistrada cumple 70 años de edad. El cese rige a partir de esa fecha en aplicación de la Ley de la Carrera Fiscal.

La Fiscalía de la Nación ordenó notificar la resolución a la Junta Nacional de Justicia para la cancelación del título de la abogada. Asimismo, el despacho dispuso la comunicación oficial al JNE para los trámites de sucesión.

Incorporación de Martha Maisch al Pleno del JNE

Martha Maisch se incorporó como representante del Ministerio Público ante el Pleno del JNE el 29 de noviembre del 2021. La ceremonia de juramentación se realizó ante el entonces presidente de la institución electoral, Jorge Luis Salas Arenas.

La Resolución N° 119-2021-P/JNE formalizó su ingreso para el periodo que inició el 29 de noviembre del 2021. La Junta de Fiscales Supremos fijó el nombramiento por medio de la Resolución N° 069-2021-MP-FN-JFS.