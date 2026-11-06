Martha Maisch dejará desde diciembre del 2026 el cargo de fiscal suprema provisional. (Foto: JNE)
Martha Maisch dejará desde diciembre del 2026 el cargo de fiscal suprema provisional. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso el cese por límite de edad de Martha Maisch en el cargo de fiscal suprema provisional. Ella actualmente cumple el cargo de miembro titular del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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