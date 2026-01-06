El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializó este 6 de enero la desactivación de los cuatro equipos especiales del Ministerio Público mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano. La medida establece el cese de la operatividad autónoma de los grupos encargados de los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Corrupción del Poder (Eficcop) y víctimas en protestas sociales (Eficavip).

La Resolución N° 007-2026-MP-FN dispone la desactivación del equipo de fiscales dedicado a las investigaciones relacionadas con la empresa Odebrecht y otros. El documento da por concluida la designación del fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba como coordinador de este grupo. Según la norma, las investigaciones y carpetas fiscales serán transferidas al Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos.

Respecto al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la Resolución N° 006-2026-MP-FN ordena el fin de las funciones de su equipo especial. El fiscal Alfonso Federico Barrenechea Cabrera deja el cargo de coordinador general de dicha unidad para ser reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Prevención del Delito con Competencia Nacional. Los procesos de este grupo se incorporan a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Tomás Gálvez desactiva equipo especial Lava Jato y otros.

Desactivan equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, donde estuvo investigado Tomás Gálvez.

El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) fue desactivado mediante la Resolución N° 008-2026-MP-FN. La norma deja sin efecto la designación de Vanessa Milagros Díaz Ramos como coordinadora de este equipo. Los despachos fiscales que integraban esta unidad pasarán a formar parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Finalmente, el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) es desactivado a través de la Resolución N° 005-2026-MP-FN. El personal fiscal y las investigaciones correspondientes a este grupo serán absorbidos por la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. La medida busca integrar estos casos al subsistema especializado correspondiente para asegurar la coherencia competencial.

La administración de la Fiscalía justifica estas decisiones en la necesidad de unificar la estrategia de persecución penal y optimizar los recursos institucionales. Las resoluciones argumentan que las investigaciones continuarán bajo las competencias de los subsistemas ordinarios para asegurar la sostenibilidad del trabajo fiscal. El Ministerio Público sostiene que esta reorganización no implica la paralización de los procesos en trámite.

Esta decisión concreta el anuncio previo realizado por Gálvez, quien vinculó la fecha de la disolución con la festividad del 6 de enero. “Como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes, pero no por Bajada de Reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, a los reyes entre comillas”, manifestó en una entrevista a Willax.