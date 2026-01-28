El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó -en el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva- que en “este momento no es pertinente” solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presidente José Jerí, en el marco de la investigación preliminar por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

“Consideramos que este momento no es pertinente. (...) No, tampoco podemos hacer allanamientos, ni todas esas diligencias que sobre expongan a la Presidencia, pero sí estamos recabando informes, estamos trabajando de una manera muy reservada y estamos recabando información” , expresó.

Añadió que se tomaría esa medida “cuando deje de ser presidente”.

Gálvez Villegas mencionó que si bien la investigación contra el mandatario se inició a los tres o cuatro días de conocerse la noticia de las reuniones no registradas que sostuvo con Yang y Ji Wu Xiaodong, no se podrá hacer de manera “exhaustiva” ni “profunda”.

“Se inició a los tres o cuatro días que salió esta información, la investigación preliminar contra el señor presidente, pero como se sabe, lamentablemente a un presidente en ejercicio no se puede investigar de una manera exhaustiva profunda ¿por qué? por respeto a la majestad de la institución (...) A la Presidencia de la República se la tiene que respetar”, acotó.

“El Tribunal Constitucional ha establecido que la investigación preliminar a un presidente en ejercicio tiene que ser ultra reservada, luego tienen que realizarse determinadas diligencias que no signifiquen una exposición de la Presidencia. Eso es lo que estamos haciendo, pero eso no significa que no vamos a recabar la información que se pueda recabar”, añadió.

Gálvez confirmó que este viernes -por la mañana- acudirá a Palacio de Gobierno para tomar la declaración del mandatario por las reuniones con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, tal como lo adelantó El Comercio.

Mira aquí la entrevista completa:

Jerí Oré es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.