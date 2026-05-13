El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dijo que el proceso contra Roberto Sánchez, candidato a la presidencia del partido Juntos por el Perú, sigue adelante sin inconvenientes en medio del conteo de votos y la campaña para la segunda vuelta que se llevará a cabo en junio de este año, aunque precisó que, si fuera elegido, se paralizaría el caso.

“Obviamente eso sigue su curso sin ningún inconveniente. Mientras esté el proceso en trámite, está siempre beneficiado por la presunción de inocencia. Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema”, explicó este martes en conferencia de prensa.

La fiscalía a cargo del caso pidió 5 años y 4 meses de prisión y la inhabilitación como presidente del partido Juntos por el Perú contra Roberto Sánchez por los presuntos delitos de falseamiento de información y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El titular del Ministerio Público explicó que este proceso sigue adelante en tanto no sea elegido como jefe de Estado o hasta que haya una resolución del Poder Judicial. “Si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa, porque si lo condenan a inhabilitación podría tener problemas para participar en la segunda vuelta o, en todo caso, para juramentar. Si lo condenan, cosa que no sabemos”.

Ante las consultas de la prensa, Tomás Gálvez resaltó que Roberto Sánchez podría continuar sin problemas con su vida política si es que es absuelto. Sin embargo, precisó que si fuera elegido en caso pase a segunda vuelta en la contienda presidencial, el proceso se detendría. “Si él ganara ahora, habría un espacio ahí una vez que juramenta, pero podríamos decir que si saliera elegido, sí se paralizaría la investigación, ciertamente”.