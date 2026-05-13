Resumen
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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dijo que el proceso contra Roberto Sánchez, candidato a la presidencia del partido Juntos por el Perú, sigue adelante sin inconvenientes en medio del conteo de votos y la campaña para la segunda vuelta que se llevará a cabo en junio de este año, aunque precisó que, si fuera elegido, se paralizaría el caso.
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