El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, negó que desde el Ministerio Público estén bloqueando el regreso de Delia Espinoza al cargo que él ahora ocupa, y precisó que depende de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acatar la decisión judicial.

A su salida del Congreso luego de sustentar los requerimientos presupuestales de su institución ante el Congreso, Gálvez dijo que es competencia de la JNJ el determinar la reincorporación de Espinoza a través del fallo judicial que le otorgó una medida cautelar para suspender la sanción en su contra.

“Esperemos cuál será la respuesta de la JNJ, yo no puedo hablar por ella”, manifestó ante la prensa, para luego ser consultado si es que acataría el regreso de la suspendida fiscal de la Nación de grado o fuerza.

“De grado o fuerza no pues. Pero si viene con la autorización correspondiente de la JNJ, del juzgado o de la autoridad competente, le damos la bienvenida, como siempre lo he dicho”, replicó.

Este martes, Delia Espinoza detalló que el el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso, otorgó dos días más de plazo a la JNJ para acatar la resolución a favor de su restitución como fiscal de la Nación. Esto, mientras en el Congreso avanza el informe final que propone inhabilitarla de la función pública por 10 años y que acaba de ser aprobada por la Comisión Permanente.

Tomás Gálvez insistió en que acatarán las decisiones que tomen las autoridades competentes sobre este caso. “Eso lo va a decidir la autoridad y ya se verá. Si se la reincorpora, yo le daré la bienvenida y, si no, continuaremos trabajando”, explicó.

Asimismo, rechazó que el Ministerio Público esté impidiendo el regreso de Espinoza. “No, en absoluto. Por lo menos de parte del Ministerio Público, no”.