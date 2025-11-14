El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, negó haber recibido formalmente alguna notificación sobre una reposición en el cargo a favor de Delia Espinoza, y aseguró que depende de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya que el Ministerio Público no ha sido parte del proceso.
“No sé qué dicen, no sé. Tienen que preguntar allá”, respondió a la prensa en alusión a la JNJ, cuando se le preguntó si permitiría la reincorporación de Espinoza ordenada por el Poder Judicial.
“A nosotros no nos han dicho nada. Claro, tiene que venir una notificación para que me vaya pues. Yo no sé, no ha dicho nada. Yo solo puedo decir que a la fiscalía no ha llegado nada”, reiteró.
Gálvez previamente había desestimado la carta enviada por Delia Espinoza a su despacho en la que solicitaba su restitución inmediata, calificándola de “sin sentido” y que no se puede acatar a menos que se siga el procedimiento legal y se le notifique.
Este viernes, reiteró que el proceso ahora depende de la JNJ y que esta institución hasta ahora no le ha comunicado “nada”.
“Pregúntale (a la JNJ). Nosotros no tenemos nada que apelar. El Ministerio Público no es parte en ese procedimiento. No tenemos que apelar, no tenemos nada que hacer”, explicó cuando se le consultó sobre alguna acción que podría tomar contra la restitución de Delia Espinoza. Sin embargo, cuando se le preguntó si se deben acatar las decisiones tomadas por el Poder Judicial, sostuvo: “Claro que se tiene que respetar”.
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Torres Tasso, otorgó dos días de plazo a la JNJ para reponer a Delia Espinoza, quien había sido suspendida por seis meses por un proceso disciplinario que incluye cargos por no reponer a Patricia Benavides. Con esto, Delia Espinoza envió una carta a Gálvez exhortando la devolución del cargo.
