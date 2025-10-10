El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dijo que desde su despacho es imposible actualmente pedir una prisión preventiva contra Dina Boluarte, ya que necesariamente el Congreso tendría que pronunciarse y levantar el fuero de la expresidenta por hechos ocurridos durante su mandato.

En declaraciones a Exitosa, insistió en que el Ministerio Público plantará dos pedidos de impedimento de salida del país contra la ahora exmandataria, uno formulado por su despacho y otro por una fiscalía provincial en un caso por lavado de activos durante la campaña del 2021.

Cuando se le consultó si sería posible que pida una medida más intensa como una prisión preventiva, Gálvez replicó que “todo es posible” pero teniendo en cuenta que esto debe pasar primero por el Congreso.

“Todo es posible pero la cuestión es que es posible atendiendo que tiene un caso referido a hechos en que todavía no era presidenta. Ahí es posible, porque en los demás casos para una prisión preventiva y todo ello tiene que aprobarlo necesariamente el Congreso, cosa que va a llevar su tiempo”, explicó.

Según el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, la expresidenta se encuentra en su casa y no tiene intención de pedir asilo en el extranjero o de salir del país.

“Yo tampoco creo que esté solicitando asilo porque en realidad no tiene ninguna medida de impedimento, ninguna medida que afecte su libertad. Tiene todo el tiempo necesario, en todo caso, pero nosotros como medida cautelar vamos a solicitar el impedimento de salida que es lo que podemos hacer de inmediato, pero no una prisión preventiva ni algo por el estilo”, comentó Tomás Gálvez.

Sin embargo, el titular del Ministerio Público recordó que algo así podría ocurrir en el caso por presunto lavado de activos. “Salvo que el fiscal provincial lo considere pertinente. Él es autónomo, pero desde la Fiscalía de la Nación nosotros no tenemos ninguna posibilidad de pedir una prisión preventiva mientras no se pronuncie el Congreso”, explicó.