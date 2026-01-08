En una entrevista concedida al programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, defendió su decisión de eliminar los equipos especiales del Ministerio Público asegurando que la medida busca agilizar las investigaciones en curso y que, con estos cambios, los casos Lava Jato se agilizarán.

El titular interino sostuvo que la desaparición de estos grupos era una acción esperada por la mayoría y que permitirá una mayor eficacia en procesos emblemáticos como el de Susana Villarán. En esa línea, Gálvez justificó el apartamiento de figuras clave del quipo especial Lava Jato, señalando una disparidad en el desempeño de sus integrantes.

Mientras defendió la promoción de Germán Juárez Atoche como coordinador del subsistema de lavado de activos por haber “trabajado bien”, criticó la labor del fiscal José Domingo Pérez. “Sus dos casos estrella, el de Villarán pero especialmente el de Keiko Fujimori de los cócteles, ha fracasado totalmente. Por eso lo hemos cambiado”, sentenció el fiscal de la Nación interino durante el diálogo periodístico.

Cuando se le preguntó si Pérez era un mal fiscal, replicó: “Obviamente. No es a mi criterio, eso está demostrado. Un fiscal que lleva siete años en un caso emblemático y después le dicen que el caso no es delito, ¿es un buen fiscal? Imposible” . Gálvez extendió su crítica al excoordinador de Lava Jato, Rafael Vela Barba.

Al ser cuestionado sobre la capacidad profesional de Pérez, Gálvez afirmó que su deficiencia ha quedado demostrada en la práctica procesal. El magistrado argumentó que es “imposible” calificar como bueno a un fiscal que lleva siete años en un caso emblemático para que luego se determine que los hechos no constituyen delito. En su opinión, el fracaso de la gestión de Pérez y de Rafael Vela es reconocido por la opinión pública, lo que motivó si salida del equipo.

“La desactivación de los equipos especiales era esperada por todos. Solo un pequeño grupo de caviares pero como son militantes parece que fueran un montón, pero después todo el mundo está de acuerdo con la desaparición de los equipos, y se va a optimizar. Las investigaciones, los juicios orales de Lava Jato van a agilizarse. Ya hemos hablado de ello con el Dr. Juárez Atoche y desde acá invoco a la presidenta del Poder Judicial y a los señores de la sala especial para que prioricen los casos emblemáticos, lo de Susana Villarán y los demás casos”, aseveró.

La crítica de Gálvez también se extendió a los fiscales provinciales del equipo Eficcop, a quienes acusó de haber realizado un trabajo deficiente. Según detalló, en aproximadamente tres años de labor, este grupo no ha presentado resultados concretos ni corroboraciones adecuadas de las colaboraciones eficaces. Por este motivo, adelantó que es probable que, en coordinación con Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción, se realicen nuevos cambios.

“Los fiscales provinciales no han trabajado bien ahí. Por eso hasta ahora no tenemos nada concreto y ¿cuánto ha pasado, tres años más o menos? En tres años una investigación ya debe tener resultados y aún no los hay. Se está trabajando solo con colaboradores eficaces, vamos a ver si se han corroborado adecuadamente", explicó.

La reforma se formalizó mediante resoluciones que desactivaron definitivamente cuatro grupos de trabajo: el Equipo Especial Lava Jato, encargado de las investigaciones vinculadas a Odebrecht; el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que veía casos de altas esferas políticas; el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), referido a las muertes de 2022-2023; y el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, dedicado a redes de corrupción judicial.

Tomás Gálvez sobre elección de nuevo fiscal de la Nación

Tomás Gálvez comentó, en otro momento de la entrevista, que espera que a fines de enero o principios de febrero se proceda con la elección del nuevo fiscal de la Nación, ya que él ocupa el cargo de forma interino tras la suspensión de Delia Espinoza y su posterior inhabilitación desde el Congreso.

Recordó que a fines del 2025 con otros fiscales supremos se habló sobre el tema. “En ese momento Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos dijeron que eso debíamos verlo después y así quedamos. Creo que a fines de este mes o inicios del próximo vamos a ver eso, pero eso se va a definir por los votos de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos”.