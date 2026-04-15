El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dijo en el programa “Al final del día” con Diana Seminario que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería separar del cargo al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a través de una medida cautelar.

“Parecería que habría intencionalidad. Eso es grave y la JNJ tiene que, por lo menos, separar al jefe de la ONPE en un proceso administrativo a través de una medida cautelar”, dijo este martes.

#AlFinalDelDía | Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: Estas autoridades de la ONPE ya no están en condiciones de llevar adelante la segunda vuelta. La JNJ tiene que separar al jefe de la ONPE en un proceso administrativo



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En declaraciones a Canal N, resaltó la información presentada por la Contraloría sobre cómo se había detectado con anterioridad problemas en la logística para el traslado del material electoral, lo que finalmente se concretó con la imposibilidad de votar en 13 colegios de Lima.

“Para la segunda vuelta, y estando al informe de la Contraloría y la propia racionalidad en la evaluación de los hechos, ya no están calificados para llevar adelante el proceso porque esto ha sido demasiado”, insistió al opinar que Corvetto como autoridad ya no está en condiciones de llevar adelante la segunda vuelta, aunque destacó la necesidad de que el proceso actual de conteo de votos concluya porque está en manos de técnicos que no tuvieron responsabilidad alguna en las fallas del domingo 12 de abril.

Gálvez también recordó que, a pesar de haber recibido la denuncia de Rafael López Aliaga contra Piero Corvetto en su despacho, el caso fue derivado a la oficina del fiscal supremo Juan Carlos Villena porque el jefe de la ONPE no es aforado y sí un alto funcionario.

En total, hizo el recuento que hay tres procesos diferentes en manos del Ministerio Público. Uno contra trabajadores de la ONPE por presunta omisión de funciones y posible delito electoral, en el que está involucrado el gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas. Segundo, la acusación de López Aliaga contra Corvetto en la oficina de una fiscalía suprema, y finalmente la denuncia de la JNE contra Piero Corvetto por diversos delitos relacionados a las fallas en la entrega de material electoral.