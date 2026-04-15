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Piero Corvetto debería ser separado con una medida cautelar por la JNJ, según Tomás Gálvez. (Fotos: Andina)
Piero Corvetto debería ser separado con una medida cautelar por la JNJ, según Tomás Gálvez. (Fotos: Andina)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dijo en el programa “Al final del día” con Diana Seminario que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería separar del cargo al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a través de una medida cautelar.

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