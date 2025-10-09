La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, dijo que la próxima semana se dará a conocer la sentencia sobre el caso Cocteles, donde la defensa legal de Keiko Fujimori busca anular todo el proceso legal por presunto lavado de activos.

En entrevista a RPP este jueves, la titular del TC fue consultada sobre el estado del hábeas corpus que fue planteado por la abogada de Keiko Fujimori con la que se busca anular el juicio por los presuntos aportes ilegales durante las campañas electorales del 2011 y 2016 a favor de Fuerza Popular.

“Es un tema que ya hemos discutido en el debate de la mesa. Creo que saldrá publicado la próxima semana de todas maneras. Ya está agotado el debate y solo falta el proceso de firmas y que salga”, aseguró Pacheco.

Luz Pacheco precisó que solo puede dar una fecha estimada y no indicar el sentido del fallo que podría decidir el futuro del juicio oral contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y organización criminal.

“Ya hay una decisión, puedo adelantar eso, y la próxima semana se hará pública. Mientras no se publique no podemos adelantar el sentido del fallo”, comentó.