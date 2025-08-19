El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y ordenó que se suspendan las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato.

En su fallo, los miembros del pleno del tribunal aprobaron el informe que elaboró el magistrado Pedro Hernández Chávez, donde se resuelve declarar como fundada la demanda competencial que había presentado el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#Urgente El Tribunal Constitucional ordena suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, hasta que concluya su mandato

TC fija pautas: MP podrá realizar diligencias preliminares y concluidas quedarán suspendidas si no son parte del 117 de la C@Politica_ECpe pic.twitter.com/qRpNyFNdcj — Karem Barboza (@karembq) August 19, 2025

El fundamento de esta demanda era que tanto la Fiscalía de la Nación, como las resoluciones emitidas por el Poder Judicial que permitieron que sigan las investigaciones, no estaban respetando la Constitución por ahondar en casos que no estaban contemplados en el artículo 117.

Al darle la razón al Ejecutivo, el TC ordena suspender las investigaciones iniciadas en el Ministerio Público contra Boluarte que fueron materia de la demanda al tratarse de una presidenta “en ejercicio”.

“Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”; precisa la parte resolutiva de la sentencia.

Finalmente, establecen que una vez notificada a las partes, las investigaciones que se realicen contra la figura de la Presidencia de la República deberán tomar en cuenta “las pautas de competencia institucional” establecida en esta sentencia del TC.