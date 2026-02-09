Por Fiorella Cubas

Un caso que parecía inverosímil cuando salió a la luz, en el 2022, ha vuelto a cobrar fuerza. Charles Acelor, quien cumplió quince años de prisión por vender armas a las FARC, presentó una demanda contra el Perú ante el ICC International Court of Arbitration exigiendo US$7.500 millones de indemnización. Tres años después, el proceso no solo sigue en curso, sino que ha empezado a sumar respaldos políticos a favor del francés. Entre ellos figuran nombres de candidatos y excongresistas: Carlos Almerí, Jorge Rimarachín, Américo Prieto —hermano del actual ministro de Transportes y Comunicaciones— y Omar Chehade.

Un candidato y excongresistas avalan a ex socio de Vladimiro Montesinos en caso contra el Perú

