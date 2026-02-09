Un candidato y excongresistas avalan a ex socio de Vladimiro Montesinos en caso contra el Perú

Documentos obtenidos por la Unidad de Investigación de El Comercio revelan que las declaraciones juradas de estas exautoridades fueron legalizadas notarialmente e incorporadas en el 2024 al expediente que la defensa del empresario francés presentó ante el tribunal arbitral. En los escritos se sostiene que, durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, el Estado peruano habría “evaluado una salida conciliada” que incluía un pago a favor de Acelor por una supuesta “condena injusta”.

Uno de los principales sustentos de la demanda es un documento del 2022 en el que supuestamente el Perú habría reconocido responsabilidad y aceptado una conciliación millonaria.

Declaración jurada a favor del proceso de Charles Acelor enviada por Carlos Almerí

Sin embargo, para el Estado se trata de un instrumento abiertamente apócrifo, pues contiene una clara falsificación de la firma del procurador supranacional, Carlos Reaño, además de un sello notarial falso de una notaría de Pucallpa.

A ello se suma un elemento clave: ningún procurador especializado tiene competencias legales para suscribir compromisos económicos de esa naturaleza en nombre del Estado.

Cuando se reveló que el documento era apócrifo, el Estado presentó una denuncia por falsedad ideológica, la cual ya cuenta con acusación fiscal. La defensa internacional del Estado viene trabajando de cara a la audiencia que empezará en Londres el próximo 24 de febrero.

Los firmantes

El actual candidato a diputado por Avanza País, Carlos Almerí, señaló a este Diario que envió la declaración tras coordinar con “un amigo”, quien le pidió declarar que “conocía del tema”.

Por su parte, Jorge Rimarachín, hoy funcionario del Gobierno Regional de Ayacucho, reconoció que, aunque no conoce a Acelor, envió el documento a pedido de “una persona que estaba haciéndole su gestión en el Perú”.

Declaración jurada enviada por el excongresista y exvicepresidente de la República, Omar Chehade.

Américo Prieto, en cambio, dijo que envió su carta a pedido del propio Acelor, pues lo conoce desde que estaba recluido en Lurigancho. La carta del exabogado de Antauro Humala (y hermano del actual ministro de Transportes) es clave, porque asegura que hubo un encuentro entre Acelor y un “asesor” del entonces presidente Kuczynski, cuyo nombre no menciona. Omar Chehade, en tanto, dijo que solo declarará sobre la carta enviada ante “una autoridad oficial”.

Unidad de Investigación