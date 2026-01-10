Un mecanismo de impunidad: En Madre de Dios hay más de 40 investigados por minería ilegal en Reinfo

Algunas de las investigaciones provienen de años recientes. Constantina Carita López, natural de Puno y domiciliada en el distrito de Huepetuhe, tiene un registro vigente por una concesión de dos mil hectáreas y cuenta con una investigación preliminar en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Madre de Dios desde el 2025.

Carita habría estado operando ilegalmente una concesión por años luego de que las autoridades descubrieran que había traspasado a su nombre el 100% de las acciones de una minera mediante un acta que llevaba la firma de dos socios fallecidos años atrás.

Empresaria Constantina Carita investigada por la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (Fema)

La empresaria ha integrado comitivas de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) y otras asociaciones que han visitado el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso.

Ella tiene registrada visitas a los congresistas Eduardo Salhuana, Luis Kamiche y Guillermo Bermejo, entre febrero del 2022 y abril del 2024.Raúl Farfán Vásquez es otro minero con Reinfo vigente que viene siendo investigado por la Fema por el delito de minería ilegal desde el 2024.

Farfán es titular de cuatro registros en Huepetuhe, cada uno de dos mil hectáreas, el límite para ser considerado “pequeño minero”.

El empresario, natural de Cusco, a través de WhatsApp, señaló que “estaba de viaje, por lo que no podría responder”.

Empresario Raúl Farfán aparece tiene también una concesión minera en la selva de Loreto

Óscar Quiñones Mamani, otro titular de una concesión en Huepetuhe, es investigado por minería ilegal, en la Fema, por emplear maquinarias en terrenos que no le correspondían.

Quiñones aparece como encargado de la concesión Zaeta de Basalto, en Huepetuhe. Esta zona minera pertenece a Inversiones Zaeta de Santa Inés S.A.C., empresa con inscripción vigente en el Reinfo.

Óscar Quiñones sigue operando en Huepetuhe pese a investigacion fiscal

Verónica Sumerinde Mamani, titular de la concesión minera Gallo de Oro 2002-K en Huepetuhe, tiene también una investigación desde el 2024 por el delito de minería ilegal; es decir, por realizar actividades de extracción, exploración de manera ilegal. Ella sigue operando su concesión.

En el sistema de la fiscalía, también figura como imputada por el delito de minería ilegal, desde el 2022, Marleny Mamani Aquise, natural de Puno, con ocho inscripciones vigentes en el Reinfo.

Todas las concesiones se encuentran en Madre de Dios.Desde mediados desde el 2023, Graciela Rocca Cansaya, titular de una concesión vigente en Huepetuhe, enfrenta una investigación por minería ilegal en la fiscalía especializada de Madre de Dios.

Entre los Reinfo vigentes en la provincia del Manu, Madre de Dios, hay algunas empresas que tienen investigaciones por contaminación como es el caso de HPB Expeditions S.R.L.. que maneja la concesión Solitario 2022.

La sociedad tiene una investigación, desde el 2024, en la Fema por el delito de contaminación ambiental.

-Mecanismo de impunidad-

Para el especialista César Ipenza, muchos mineros apelan a su Reinfo para justificar sus operaciones ilegales en concesiones ajenas o zonas no permitidas.

“Muchas veces operan en zonas prohibidas o donde no les corresponde y si son encontrados en flagrancia por las autoridades, usan el Reinfo como mecanismo de impunidad”.

“Deberían quedar fuera del registro si incumplen sus obligaciones o si son encontrados operando en áreas protegidas, zonas de exclusión o cuerpos de agua”, añadió Ipenza.

El Ministerio de Energía y Minas solo excluye del Reinfo a aquellos que no cumplen con la presentación del RUC, la declaración de su producción anual y el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Pequeña Minería.