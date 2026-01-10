Miguel Gutiérrez R.
Miguel Gutiérrez R.

Escucha la noticia

00:0000:00
Un mecanismo de impunidad: En Madre de Dios hay más de 40 investigados por minería ilegal en Reinfo
Resumen de la noticia por IA
Un mecanismo de impunidad: En Madre de Dios hay más de 40 investigados por minería ilegal en Reinfo

Un mecanismo de impunidad: En Madre de Dios hay más de 40 investigados por minería ilegal en Reinfo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En la provincia del Manu, Madre de Dios, una de las zonas mineras más afectadas del país por la extracción ilegal del oro, existen 44 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que siguen operando pese a tener investigaciones abiertas por minería ilegal y contaminación ambiental, de acuerdo con una revisión realizada por la Unidad de Investigación de El Comercio en los registros del Ministerio Público.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC