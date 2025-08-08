La Unión de Gremios, sociedad que alberga a dirigentes y representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa del Perú, respaldó la posición del Gobierno peruano en defensa de la soberanía sobre la isla Santa Rosa de Loreto luego de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconociendo que este terreno sea parte del Perú.

En su comunicado este 8 de agosto, respaldan la posición del Ejecutivo “en defensa de la soberanía del distrito de Santa Rosa de la región Loreto” y agregaron que se encuentra plenamente sustentada en los tratados y el derechos internacional.

Los gremios recordaron que la posición del Perú se basa en límites políticos internacionales establecidos, primero, en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia de 1922, y posteriormente en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 y en el trabajo de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.

La Unión de Gremios se pronunció en defensa de la soberanía peruana de la isla Santa Rosa.

“Reafirmamos nuestra confianza en que se mantendrá el pleno respeto a los tratados suscritos y en que la relación con la hermana República de Colombia seguirá fortaleciéndonos en un clima de paz, amistad y cooperación mutua”, destacan.

El comunicado es suscrito por diversas asociaciones como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), así como otros como la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes.