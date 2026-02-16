Unión Europea entrega al Ministerio Público moderno sistema para lucha contra el crimen organizado

A fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, la Unión Europea (UE) entregó el software “Visual Perú” al Ministerio Público, un instrumento de inteligencia que permitirá a los fiscales peruanos analizar y gestionar grandes volúmenes de información, rastrear complejas rutas del dinero, así como facilitar su labor investigadora y el sustento de las acusaciones contra las organizaciones criminales.

El embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, resaltó que el avanzado software facilitará a las Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada, delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y extinción de dominio, identificar organigramas criminales y vínculos ocultos entre organizaciones, rastrear movimientos bancarios y flujos financieros complejos, así como crear organigramas dinámicos y analizar redes de telecomunicaciones con mayor rapidez.

La implementación de dicho software marca un hito en la metodología fiscal, pues reducirá el tiempo del análisis estratégico de información, ya que permitirá construir organigramas con los roles, niveles de influencia y dependencias funcionales de las organizaciones criminales, especifica la UE en un comunicado.

También detectará vínculos ocultos entre personas, empresas de fachada, cuentas bancarias y bienes inmuebles, llegando al cerebro financiero de las organizaciones, así como procesar grandes volúmenes de estados de cuenta y rastrear flujos financieros para golpear la base económica de las estructuras delictivas.

Adicionalmente, el software constituye un instrumento de inteligencia en telecomunicaciones, ya que simplifica el análisis de registros de llamadas y celdas de ubicación para mapear las redes de contacto real de los investigados.

“Se trata de un valioso sotware informático que permitirá a los fiscales presentar de manera clara y visual estructuras criminales complejas ante los órganos jurisdiccionales, lo cual fortalece las acusaciones en las etapas de control y juicio oral”, subrayó el embajador Hatwell.

El representante de la UE manifestó que la entrega del instrumento incluye capacitación y transferencia de conocimiento, para que los fiscales peruanos, en coordinación con los otros actores de la cadena penal, lideren la lucha contra el crimen organizado con las mejores herramientas informáticas disponibles.

“Perú se posiciona ahora a la vanguardia regional en el uso de tecnología aplicada a la persecución del delito, garantizando una justicia moderna, tecnificada y altamente eficiente en sancionar a quienes amenazan la paz y la seguridad transnacional”, enfatizó Hatwell, al tiempo de ratificar el compromiso de la Unión Europea con el fortalecimiento de la cooperación judicial e institucionalidad peruana.

Este acto oficial de entrega del software Visual Perú–que contó con la participación del fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez Villegas, autoridades del Ministerio Público y representantes de la UE en el Perú- se enmarca en los desafíos y prioridades compartidas por la Unión Europea y el Estado peruano para desmantelar redes criminales, mediante el fortalecimiento de capacidades de todos los actores de la cadena penal, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El desarrollo del software forma parte de las actividades implementadas por el proyecto de “Apoyo a las fuerzas de la ley en la lucha contra las drogas y crimen organizado¨, financiado por la Unión Europea e implementado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y CIVIPOL de Francia.