Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La ceremonia contó también con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, junto a autoridades del Ministerio Público y representantes diplomáticos. (Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece)
La ceremonia contó también con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, junto a autoridades del Ministerio Público y representantes diplomáticos. (Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

A fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, la Unión Europea (UE) entregó el software “Visual Perú” al Ministerio Público, un instrumento de inteligencia que permitirá a los fiscales peruanos analizar y gestionar grandes volúmenes de información, rastrear complejas rutas del dinero, así como facilitar su labor investigadora y el sustento de las acusaciones contra las organizaciones criminales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP
Política

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP

Unión Europea entrega al Ministerio Público moderno sistema para lucha contra el crimen organizado
Actualidad

Unión Europea entrega al Ministerio Público moderno sistema para lucha contra el crimen organizado

Más de 30 investigados por minería ilegal en Pataz figuran en el Reinfo
Actualidad

Más de 30 investigados por minería ilegal en Pataz figuran en el Reinfo

PerúCheck: Cerraron 2 millones de bodegas por la extorsión, dijo el candidato presidencial Napoleón Becerra, pero es falso
Política

PerúCheck: Cerraron 2 millones de bodegas por la extorsión, dijo el candidato presidencial Napoleón Becerra, pero es falso