El Ministerio Público reveló que, entre enero y setiembre del 2025, han registrado un total de 59 alcaldes y 3 gobernadores regionales con sentencias por delitos de corrupción.

El fiscal adjunto supremo Mirko Cano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) dijo que en total fueron 1.493 personas entre funcionarios públicos y terceros que recibieron sentencias por casos seguidos en este subsistema.

En el evento para conmemorar los 25 años de creación de estas fiscalías anticorrupción, precisó que sus integrantes han logrado unas 677 sentencias condenatorias en los primeros 9 meses del año.

Estas condenas alcanzaron a 688 funcionarios, entre ellos 59 alcaldes y 3 gobernadores regionales, así como a 431 servidores públicos y 374 terceros involucrados en los procesos.

En este mismo periodo, el Ministerio Público ha ejecutado 13 operativos y 6 megaoperativos con 215 detenidos y 146 inmuebles allanados como parte de sus investigaciones.

Cano Gamero destacó el riguroso trabajo desplegado por los fiscales anticorrupción en todo el país y en especial de los despachos con mayor número de resultados como el Segundos Despacho de Cusco-La Convención (26 sentencias condenatorias), el Segundo Despacho de Ayacucho y de Cusco-Sede Wanchaq (cada una con 16 sentencias) y el Segundo Despacho de Lima Norte (15 sentencias).

“Cada investigación y cada sentencia obtenida por nuestro subsistema fiscal es reflejo de que en el Perú la justicia no se detiene ante el flagelo de la corrupción, en cualquiera de sus formas”, subrayó el fiscal coordinador, quien también agradeció la cooperación internacional y el apoyo interinstitucional que fortalece al subsistema anticorrupción.