El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, opinó sobre el caso de las vacunas contra el COVID-19 suministradas de forma irregular e indicó que “hay personas que han hecho las cosas mal y por ende hay que sancionarlas”. También pidió a la ciudadanía no poner a todas las autoridades “en un mismo saco” y diferenciar a las que está involucradas en este suceso del resto.

“Creo que no a todos hay que ponerlos en el mismo saco o la misma bolsa. Hay personas que han hecho las cosas mal y por ende hay que sancionarlas. Respecto a lo que son las vacunas, siempre he dicho que hay que buscar que, con esto, podamos protegernos de una mejor forma. No hay que tenerle miedo, no hay que tener temo. Hay que hacer, sí, las cosas bien”, dijo ante la prensa.

Jorge Muñoz pidió sanciones contra funcionarios que recibieron la vacuna de Sinopharm. (RPP)

Este lunes, el presidente Francisco Sagasti informó que había recibido una lista que había remitido la Universidad Cayetano Heredia al Instituto Nacional de Salud (INS), en el que se detalla que unas 487 personas fueron beneficiadas y recibieron al menos una de las dosis de la vacuna de Sinopharm fuera de los ensayos de la fase 3 y antes de que llegaran los lotes oficialmente comprados por el Gobierno en febrero de este año.

Jorge Muñoz aseguró que él no se ha vacunado y descartó que su nombre vaya a aparecer en algún listado de personas que recibieron las dosis de Sinopharm.

“Respecto a si me han ofrecido (la vacuna de Sinopharm) no me la han ofrecido, no estoy en ninguna lista, no me he vacunado. Si llegase algún ofrecimiento, siempre he dicho que primero tienen que ser las personas de blanco, los médicos, enfermeras, asistentes, personas que están luchando en la primera línea”, señaló.

El Ministerio Público ya ha comenzado este martes a realizar diligencias como parte de las investigaciones que han iniciado contra Martín Vizcarra y los que resulten responsables de presuntos delitos por supuestamente haberse beneficiado indebidamente con las vacunas contra el coronavirus.

En paralelo, el Congreso ha aprobado la creación de una comisión multipartidaria que investigará este caso conocido como ‘vacunagate’.

