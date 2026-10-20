Viceministra de Energía y Minas, Mayra Figueroa. (Foto: GEC)
Viceministra de Energía y Minas, Mayra Figueroa. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La viceministra de Energía y Minas, Mayra Figueroa, reafirmó que el proceso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) culminará el 31 de diciembre de 2026, tal como establece el cronograma del Ejecutivo.

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