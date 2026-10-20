La viceministra de Energía y Minas, Mayra Figueroa, reafirmó que el proceso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) culminará el 31 de diciembre de 2026, tal como establece el cronograma del Ejecutivo.

La funcionaria explicó que el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) busca establecer una transición para los mineros que están próximos a completar su formalización.

“ Para nosotros como Ejecutivo, el proceso de Reinfo culmina el 31 de diciembre de 2026 ”, afirmó Figueroa, al precisar que la propuesta incorpora un régimen de consolidación con el que se busca facilitar el paso de estos operadores hacia el régimen ordinario.

#EnVivo Mayra Figueroa, viceministra de Energía y Minas: El proyecto de Ley Mape establece dos regímenes bastante claros, el ordinario y el de consolidación que es cerrado por un periodo de 18 meses Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/RN2dM7F3rg — Canal N (@canalN_) October 20, 2026

La viceministra reconoció que alcanzar la formalización de todos los mineros antes de finalizar el año será complicado. En ese sentido, explicó que el proyecto contempla dos regímenes: uno ordinario y otro de consolidación, este último con una duración limitada.

“ Como señalaba, el proyecto establece dos regímenes bastante claros, el régimen ordinario, el de consolidación, que es un régimen cerrado por un periodo solo de 18 meses ”, indicó.

A este régimen podrán pasar las personas que actualmente se encuentran inscritas en el Reinfo y están próximas a completar los procedimientos necesarios para formalizar sus actividades. La medida busca ofrecerles un periodo adicional para avanzar hacia el régimen ordinario, sin modificar la fecha de culminación del registro.

“Lo que estamos haciendo con el régimen de consolidación es una especie de puente que les permita pasar al régimen ordinario”, sostuvo Figueroa.

FORMAPE

El proyecto también plantea medidas para reducir las dificultades administrativas que enfrentan los pequeños mineros y mineros artesanales. Entre ellas figura la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal FORMAPE.

“Estamos considerando la simplificación administrativa y la creación de FORMAPE, que es un organismo adscrito al Minem que va a asumir todas las competencias y procedimientos necesarios para el desarrollo de la actividad”, precisó la funcionaria.

La iniciativa fue presentada el 16 de octubre por mesa de partes del Congreso. No obstante, la viceministra indicó que los diputados recién tuvieron acceso al proyecto el día anterior a sus declaraciones.

Finalmente, Figueroa mencionó que la propuesta legislativa también establece la posibilidad de que los mineros puedan abrir cuentas corrientes, como parte de las disposiciones incorporadas en el proyecto de ley.