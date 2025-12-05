El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Gonzalo Quijandría, señaló que pese a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año, el Estado ha salvaguardado su capacidad de suspender los registros mal utilizados.

En declaraciones a Canal N, cuestionó la decisión del Congreso de ampliar dicha medida hasta diciembre del 2026 por considerar que se trata de un “instrumento fracasado” que no ha cumplido con su finalidad, que era formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales.

“La sola noticia de la renovación de un instrumento fracasado como el Reinfo es mala por el simple hecho de que este Congreso y sucesivos gobiernos anteriores, durante más de 13 años, no han podido formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales, es así de claro”, expresó.

“No se ha formalizado a casi nadie y siguen manteniendo una fórmula que es un fracaso, que es el Reinfo. Lo positivo es que dentro de la mala noticia de renovación del Reinfo por un año es el hecho de que el Estado sí ha salvaguardado su capacidad de suspender los Reinfos mal utilizados o que no tienen argumentos para tenerse”, agregó.

Quijandría señaló que dentro del debate en el Congreso “pudo haber algo de sensatez” en el sentido de que el Estado pueda mantener la posibilidad de excluir aquellos mineros que tienen un Reinfo y “que no están haciendo bien las cosas”.

Finalmente, el vicepresidente de la SNMPE también se mostró en contra de realizar un censo a los mineros informales porque significará un gasto excesivo para el Estado y no traerá consigo ningún beneficio.

“Nosotros nos hemos opuesto por aspectos técnicos a la realización de un censo, no creemos que aporte nada y va a ser un gasto excesivo para el Estado, sumamente complicado. ¿A dónde van a ir? ¿A entrar a La Rinconada a preguntarle a cada uno si es ilegal? No vemos una foto de esa situación”, acotó.

“Si se hace el esfuerzo de buscar medidas para identificar cuántas personas realmente están haciendo actividad minera, dónde deben hacerlo, cómo deben hacerlo, con acuerdo de los concesionarios, con contratos de explotación u otras figuras que les permitan hacer su actividad, bien, pero vemos muy complicado que eso realmente vaya a traer algún tipo de beneficio”, sentenció.

Reinfo hasta el 2026

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó -en primera votación- prolongar hasta diciembre del 2026 el Reinfo, con lo cual se retrocedió en una intención inicial de prorrogar el polémico registro por dos años más.

La iniciativa no incluye la propuesta de impedir al Estado la posibilidad de efectuar exclusiones del registro en ese interín y reincorporar los 50 mil reinfos que ya fueron depurados. Recibió 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.