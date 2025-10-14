El excongresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, criticó en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio que se haya aprobado una vacancia presidencial contra Dina Boluarte luego que el Congreso la blindara en otras oportunidades, y que se haya permitido que José Jerí asuma el cargo de jefe de Estado.

“La gente no vota por el vicepresidente, vota por el presidente. De los ocho presidente que hemos tenido en los últimos años, tres han sido elegidos por el pueblo y cinco elegidos por un Congreso como este último, bien mediocre, que elige a mediocres también, y ratifica a mediocres como presidente de la República”, comentó este martes.

“José Jerí entró por la ventana. Con 10 mil votos está gobernando el Perú. En una canchita de fútbol hay más gente que la que ha votado por Jerí y está gobernando el Perú de 34 millones de habitantes un señor que sacó votos de su círculo más privado”, advirtió García Belaunde.

El exparlamentario también resaltó que, cinco días después de asumir el cargo, no se puede hablar que actualmente haya un gobierno porque Jerí ha demorado todo este tiempo en designar ministros, y que sin gabinete no hay gobierno en el Perú.

Asimismo, criticó la decisión de vacar a Dina Boluarte en cuestión de horas y luego del atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando previamente el Legislativo la había protegido por hechos más cuestionables y que estaban directamente relacionados con su capacidad moral más que con su gestión.

“Creo que ha sido un exceso. Que la señora Bolaurte debió irse, por supuesto que sí, que era incapaz y frívola, por supuesto que sí”, comentó antes de recordar las seis acusaciones constitucionales y cinco vacancias que el Congreso archivó con anterioridad. “Todo está mal hecho”, comentó.

García Belaunde concluyó estimando que es “muy difícil” que Jerí permanezca como presidente de la república.

“No es que desee (que deje el cargo), pero hemos salido de ‘guatemala’ a ‘guatepeor’, de una presidenta muy mediocre a un presidente insignificante”, manifestó.

Víctor Andrés García Belaunde confirma precandidatura en Acción Popular

Víctor Andrés García Belaunde reiteró que está dispuesto a ser precandidato para una lista presidencial dentro de su partido, Acción Popular, y que la decisión final con miras a las elecciones generales del 2026 estará en manos de su agrupación política.

“Eso depende de mi partido. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Les he dicho que sí, con mucho gusto, pero depende de mi partido. Yo no me autoelijo y no me siento como el único capaz de hacerlo. Acción Popular es un partido político, no un club de amigos. Tenemos algunas diferencias (... )Yo h sido llamado por algunas bases de mi partido que quieren que sea precandidato y he aceptado”, replicó sin especificar con quiénes podría integrar una plancha presidencial.