Virgilio Acuña tras reunión con Pedro Castillo: “No he venido a hablar de Antauro Humala”

El excongresista Virgilio Acuña se reunió este martes en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Pedro Castillo. Tras el encuentro, aseguró a la prensa que no se abordó el tema relacionado al indulto a Antauro Humala, condenado por el ‘Andahuaylazo’.

“No se ha tratado. No he venido para hablar de Antauro Humala, he venido para saludar al presidente como a cualquiera de nosotros nos corresponde saludarlo y expresarle mi preocupación y colaboración para resolver los problemas del Perú”, sostuvo.

Como se recuerda, Virgilio Acuña, adquirió en el 2020 un kit electoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el objetivo de reunir firmas para presentar un proyecto de amnistía del etnocacerista Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por el ‘Andahuaylazo’.

Además, afirmó que no tiene “ningún interés” en ocupar un “puesto político” y que la reunión se basó en los problemas que azotan al país.

“[Me he reunido] En la condición de un ciudadano, un amigo que conoce al presidente. No tengo ningún interés en un puesto político […] [¿Participaría en un ministerio?] No hemos tratado ni tampoco me interesa”, señaló.

“No hemos tratado el tema de apoyar al gobierno ni tampoco me interesa, reitero, hemos tratado con el presidente primero el saludo como un ciudadano porque lo conozco, no se olviden que es un paisano nuestro. Somos chotanos y fundamentalmente venimos de nuestros mismos orígenes andinos, serrados, de gente que trabajar y busca superar”, enfatizó.

