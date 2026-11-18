En el podcast “Siempre a las 8” de Jimmy Chinchay, de El Comercio, Jesús Gálvez, alcalde del distrito de Jesús María y virtual tercer regidor por Lima Metropolitana de Renovación Popular, confirmó que renunció a dicho partido político por pedido de su líder, Rafael López Aliaga.

Indicó que pese a este hecho, el “respeto, cariño y admiración” que siente por López Aliaga “no se ha modificado en nada” y dijo que si bien en toda familia siempre existen “diferencias”, el exalcalde de Lima habría recibido algún tipo de “información distorsionada”.

“El día domingo tenemos una comunicación a través del WhatsApp -no hemos podido conversar de manera directa, verbalmente- donde me hace algunas aclaraciones y en las cuales no pude presentar mis descargos. Dentro de la comunicación me solicita que mejor dé un paso al costado”, expresó.

“Había varios inconvenientes, hay información tergiversada que le debe haber llegado y que no hemos podido todavía aclarar. Yo creo que le han llevado alguna información distorsionada que lo ha ofuscado y bueno él me solicita que para evitar que esto se siga propalando, presente mi carta de renuncia”, agregó.

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Gálvez aseveró que es un “soldado obediente” y una persona comprometida “al mil por ciento” dentro de Renovación Popular, no se negó al pedido de López Aliaga y dijo que lo único que le pidió de manera especial era que no se hiciera pública su carta de dimisión hasta que pudieran tener una reunión presencial.

“Lamentablemente el día lunes que yo ingreso el documento en el local de Renovación Popular, algunas personas utilizaron este documento para viralizarlo y compartirlo a diferentes personas. No podemos dejar de engañarnos, en toda familia hay diferencias y celos, y se han dejado llevar por simplemente supuestos”, acotó.

Tras negar que tenga la intención de asumir la Alcaldía de Lima, Gálvez señaló que si bien renunció a la militancia de Renovación Popular, no puede dimitir como regidor porque fue elegido por voto popular y tiene que cumplir con la voluntad de los vecinos que confiaron en él.

“Es lo que toca por sucesión, estamos hablando de supuestos. El Jurado tiene que resolver el tema de lo que ha ocasionado. Segundo, la población votó por Rafael López Aliaga”, subrayó.

“Tercero, la primera persona que sucede al ingeniero, de no asumir el cargo, es nuestra señora amiga Jeanette Alonzo, que asumirá y yo sé que lo hará bien. Sobre la militancia del partido existe una gran amistad entre nosotros. [De pasar cualquier cosa] me tocaría asumir el cargo”, agregó.

Entre lágrimas, Jesús Gálvez dijo que le dolió la decisión y mencionó que estuvo 15 años en dicha agrupación política, cuando era Solidaridad Nacional. Pese a ello, enfatizó que se va “agradecido”.

“Me voy agradecido de todo lo que me ha regalado Renovación Popular, de todo lo aprendido y no voy a cometer el error de muchas personas que ante una diferencia o alguna discusión, despotrique de otro. Yo no, tengo la mejor admiración, el mejor respeto y me quedo con el cariño que le tengo al ingeniero López Aliaga”, sentenció.