El exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, afirmó que la bancada de Perú Libre jamás votará por la vacancia, inhabilitación o suspensión del presidente de la República, Pedro Castillo.

A través de su cuenta en Twitter, el también secretario de Perú Libre señaló que su partido saluda la elección de Kelly Portalatino como nueva ministra de Salud. También remarcó que “no hay cuota de poder”.

“Bancada de Perú Libre más unida que nunca, todos saludan la nueva designación ministerial. No hay cuota de poder, Perú Libre ganó las elecciones y en cualquier circunstancia jamás votaremos por la vacancia, inhabilitación, ni suspensión, por acuerdo de la asamblea nacional”, escribió en la red social.

Portalatino se pronunció luego de la ceremonia de juramentación que se realizó en Palacio de Gobierno y que estuvo liderada por Castillo Terrones.

La también congresista de la bancada de Perú Libre negó que su designación sea parte de una cuota exigida por Cerrón Rojas al gobierno de Pedro Castillo.

“No hay cuota del partido Perú Libre. Esta es una propuesta y evaluación por parte del primer ministro. No soy médico cirujano de ahora, vengo más de 10 años ejerciendo esta parte de la medicina humana y sobre todo experiencia en la gestión pública, de la cual me honra haber aportado dentro de este año y tres meses el trabajo que he venido realizando en el sector salud”, declaró a la prensa.

Portalatino, en su condición de ministra y congresista, hizo un llamado al Ejecutivo y al Legislativo a hacer una agenda país con el propósito de beneficiar a los peruanos en cuanto a temas de salud.

“Decirles ahora como ministra y también como congresista que sumemos esfuerzos, hagamos una agenda país para salvaguarda de una salubridad que sea correcta para todos nuestros hermanos a nivel nacional”, manifestó.