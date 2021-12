Conforme a los criterios de Saber más

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró el lunes que el presidente Pedro Castillo no tiene capacidad para hacer una “revolución”. Así lo señaló en un conversatorio vía Twitter con organizadores vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denominado “La lucha armada como fundamental en la democracia FARC EP”.

“Como nosotros llegamos por casualidad [al Gobierno], no podemos exigirle a Pedro Castillo una revolución porque no está preparado en ese aspecto, ya sea por las oportunidades que ha tenido u otros factores”, señaló.

En otro momento, aseguró que el gobierno de Castillo solo tiene “conquistado una parte del poder”, y señaló a la prensa como “los principales enemigos”.

“El presidente Castillo, por ejemplo, no tiene a su mando los medios de comunicación, que son los principales enemigos. No tiene a su mando a los empresarios, no es bien visto por sectores militares, por sectores policiales, por la política internacional”, dijo.

Además, insistió en la propuesta de campaña de Perú Libre de buscar una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna, en reemplazo de la vigente desde 1993.

El partido a su mando apuesta por someter a referéndum el cambio de Constitución pese a que el pleno del Congreso aprobó la semana pasada un dictamen que establece que cualquier reforma constitucional debe ser vista en el Legislativo antes de ir a consulta popular.

Cerrón dijo ayer que “luchar contra la agenda neoliberal” solo será posible con una asamblea constituyente, y puso como ejemplo a Chile.

Espera nuevo Gabinete

En otro momento, el líder de Perú Libre afirmó que Castillo realizaría cambios en el equipo ministerial antes de fin de año.

Según Cerrón, el mandatario “quiere salir de ese Gabinete” liderado por Mirtha Vásquez, al que Perú Libre considera como uno que “en el fondo [es] de derecha”.

En noviembre pasado, cuando el equipo ministerial solicitó el voto de confianza al pleno del Congreso, la bancada de Perú Libre votó dividida: 19 a favor y 16 en contra.

Además, en la última reunión que sostuvo Cerrón con Castillo y otros líderes políticos en Palacio de Gobierno, el mandatario tomó nota de varios pedidos de cambios en el Gabinete.

Contra la Marina

Durante el conversatorio virtual, Cerrón aseguró que la Marina de Guerra del Perú mantiene una “casta militar blanca oligárquica” y está “norteamericanizada” (sic).

“La ventaja es que son minoritarios, tanto la Fuerza Aérea y la Marina, frente al Ejército”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO:

Bruno Pacheco cambia de versión y ahora dice que los U$ 20 mil son producto de una herencia y préstamo familiar