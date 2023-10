Vladimir Cerrón ha cumplido cuatro días como prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial (PJ) ratificó una condena efectiva en su contra, sentenciándolo a tres años y seis meses de cárcel por el Caso del “Aeródromo Wanka”. Sin embargo, hasta el momento no ha sido incluido en la lista de los más buscados en el Perú.

Ayer, la Policía Nacional, a través del área de Interpol, emitió una “Alerta azul” a nivel internacional. Esto no implica su captura internacional, solo permite que el Perú sea informado sobre su localización, en caso de que Cerrón Rojas trate de ingresar o haya ingresado a otro país.

El documento obtenido por El Comercio advierte que el fundador de Perú Libre (PL), podría buscar desplazarse a países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Cuba, México, Panamá o los Países Bajos.

“Se tiene información que el sentenciado pretendería fugar por los pasos o zonas fronterizas limítrofes sin control migratorio tratando de evadir el accionar de la justicia”, se indica.

Vladimir Cerrón cuenta con una alerta azul de Interpol para su ubicación.





Sin embargo, ¿esto es suficiente para lograr su ubicación y captura? Como se recuerda, Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia gracias a Perú Libre y a su prófugo líder Cerrón, trató de eludir a la justicia buscando asilo político en la Embajada de México. Dicho intento fue frustrado debido a que no pudo pasar a la clandestinidad.

La situación de Cerrón Rojas, al día de hoy, es diferente. El exgobernador Cerrón logró eludir a la justicia debido a que la fiscalía no solicitó ninguna medida preventiva para asegurar su presencia el día de la lectura de la sentencia.

Ello, sin contar que el líder de Perú Libre había dado muestras de querer abandonar el país, buscando un permiso de viaje internacional hacia Rusia, alegando su participación en una reunión política ; y a solo poco días de la lectura de sentencia por el Caso del “Aeródromo Wanka”, tal como lo había alertado este Diario.





Audiencia del 26 de setiembre. La última vez que se vio a Vladimir Cerrón





Recompensa en evaluación

Desde la Policía Nacional han informado a El Comercio que la inclusión de Vladimir Cerrón en la lista de los más buscados y ofrecer una recompensa que lleve a su captura, se encuentra en evaluación.

Explicaron que ello está a cargo de un área operativa que depende de la Comandancia General de la PNP, la misma que realiza un informe, el cual se envía el área de recompensas y, finalmente, se eleva al Ministerio del Interior para su aprobación.

Afirmaron entonces que, dicho proceso, “ya se ha puesto en agenda y están evaluando el tema presupuestal”.

Nombre de Vladimir Cerrón Rojas, aún no aparece en lista de los más buscados.

Adicionalmente, precisaron, otras unidades operativas como la Policía de Requisitorias en todo el país viene realizando acciones para su ubicación y se han emitido las alertas a las fronteras a través de Migraciones; así como a los puestos de control aeroportuarios y portuarios.

Este Diario también buscó la versión de la Corte Superior de Justicia de Junín, para conocer las acciones adoptadas para disponer la orden de búsqueda y captura nacional e internacional. “El oficio ya salió; ahora, lo que le corresponde a la policía es trabajo de ellos”, indicaron brevemente.

Cabe precisar que, en la resolución de la sentencia, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín solo dispuso su captura e internamiento en un penal; mas no su captura internacional.

Sentencia por el Aeródromo Wanka, contra Vladimir Cerrón





Luis Mayhua, abogado de Cerrón Rojas, dijo a este Diario que ya no tiene comunicación con el fundador de Perú Libre, pues ya no responde a su teléfono.

“No tengo comunicación con él. Apagó todo. También quiero hablar con él”, señaló.

No obstante, reiteró que el prófugo exgobernador de Junín se encuentra en Lima ya que no puede salir del país por tener una orden de impedimento de salida, afirmó.

El letrado, esta vez, no quiso pronunciarse sobre las acciones legales adoptadas a la fecha.

Wademar Cerrón, congresista de PL y hermano del prófugo exfuncionario, aseveró que este último debía estar coordinando con sus asesores las acciones que adoptaría.

En otro momento calificó la sentencia de “arbitraria” y justificó la condición de prófugo del fundador de PL, alegando que no existe “seguridad” judicial. Cuestionó el fallo por haber dispuesto una prisión efectiva y no la libertad condicional, lo cual corta la “participación política” de su hermano.

De otro lado, según pudo conocer este El Comercio, el fin de semana hubo una reunión virtual -vía Zoom- entre los integrantes de la bancada y militantes de Perú Libre, en la que se tenía prevista la participación de Cerrón Rojas.

El congresista de PL, Flavio Cruz, confirmó que se esperaba la conexión del sentenciado, pero no llegó a participar. Solo lo hizo su abogado Luis Mayhua, quien les explicó el caso y lo resuelto por el tribunal judicial.

“Sí, tuvimos una asamblea, pero el hermano es el que condujo, Waldemar (Cerrón). No se conectó (Vladimir Cerrón), no participó. Nosotros también pensamos, en un primer momento, que quizá podía conectarse, pero no se pudo”, señaló.

Aseguró que la reunión duró cerca de tres horas, se escuchó al abogado de su líder político y negó que hayan tocado el tema de algún posible asilo político.

“No existe ninguna persecución política ni podría haberla en un Estado constitucional de derecho." Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros.





Podrían incurrir en encubrimiento

Mariano González, exministro del Interior, conversó con El Comercio y aseveró que, si alguna persona que no sea su familia directa, tiene contacto con Vladimir Cerrón y no informa sobre su paradero, estaría yendo contra la ley e incurriendo, entre otros hechos, en el delito de obstrucción a la justicia.

“Hay indicios de que el día domingo, el señor (Vladimir Cerrón) habría tenido una reunión vía Zoom; por lo que, con excepción de sus familiares directos, todas aquellas personas que hayan tenido comunicación con él o hayan facilitado su salida del país, serán responsables también de una serie de delitos”, indicó.

De otro lado, dijo que espera que su inclusión en la lista de los más buscados se defina pronto, pues es un tema que toma su tiempo para ser analizado. Así también, explicó que la Policía emitió inicialmente, una “alerta azul” para la ubicación de Cerrón en algún otro país; y luego, la alerta tendría que elevarse a “roja” cuando sea hallado.

“Ambas son válidas. Lo que no debe pasar; y allí las autoridades tienen que estar pendientes es que, como en otros casos como los de César Hinostroza o Alejandro Sánchez, se cree una narrativa de persecución política, cosa que no es. Además, él no está con una prisión preventiva; sino una sentencia efectiva.”

Mariano González, exministro del Interior

Sobre un posible asilo político, indicó que ningún Estado debería dar cobijo a un sentenciado por corrupción como es el caso de Cerrón Rojas; sin embargo aseveró que dicha acción de parte del fundador de Perú Libre no se puede descartar. Opinó que, con los días transcurridos, su fuga al exterior podría haberse concretado.

“Más allá de cualquier legítima especulación, es sintomático; pues primero, se hizo la pantomima de que se iba a entregar y no sucedió. Ahora hay evidencia que está eludiendo su responsabilidad y esto podría implicar que esté fuera del país o planificando, por lo menos, salir”, comentó González Fernández.

"El asilo es una protección que el Estado otorga en el territorio al considerar que el solicitante es un perseguido por razones políticas y su vida o libertad se encuentran en peligro. En el caso de (Vladimir) Cerrón, él es un condenado con sentencia confirmada por la sala penal en apelación, por delito de corrupción por el Caso Aeródromo Wanka. Algunos consideran que el pedido de asilo a Bolivia sería viable en función a la ideología comunista compartida pero no se daría el supuesto para otorgarse." Sophia Icaza, Abogada penalista del Estudio Linares Abogados.





A su turno, el exministro del Interior Remigio Hernani, llamó la atención de que el tribunal judicial a cargo del caso no haya ordenado la presencia de Cerrón Rojas en la lectura de su sentencia.

“Con toda seguridad ese señor debe estar fuera del país, muy difícil que se haya quedado. Usted sabe que nuestras fronteras, por el lado de Bolivia, de Ecuador, por la Selva hasta Leticia, son muy amplias. Y se trata de una persona que no tiene ningún tapujo, es una persona que no responderá a la justicia.”

Remigio Hernani, exministro del Interior