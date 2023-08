El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, defendió la contratación de varios implicados en el caso “Los Dinámicos del Centro” en el Congreso de la República afirmando que ninguno de ellos tiene una sentencia efectiva.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, el sentenciado exgobernador regional de Junín negó la existencia de una organización criminal y consideró que todo se trata de una “calumnia” contra su partido.

“Tengo que responder que Los Dinámicos del Centro, o los padres, los progenitores de Los Dinámicos del Centro, son la fiscalía, es el Ministerio Público y no el partido Perú Libre. Es una de las calumnias más grandes que le han hecho al partido con tal de evitar un triunfo en segunda vuelta”, expresó.

“Sin embargo, se ha impuesto la voluntad popular y todos los que están trabajando en el Congreso, si bien tienen investigaciones, nadie tiene una sentencia. Es más, ni debe existir esa sentencia porque esa famosa organización criminal está en la cabeza y en la invención de quienes han querido desatar una guerra política contra el partido”, agregó.

De otro lado, Cerrón Rojas consideró que no solo debe sancionarse éticamente al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por ocultar una deuda por reparación civil para postular a ese poder del Estado, sino también a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por permitirlo. No obstante, aclaró que Perú Libre no ha tomado una posición al respecto hasta que se conozca información oficial.

“No solo debiera sancionarse éticamente al congresista, sino también a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que tienen una oficina para hacer el filtro de cada una de las denuncias de los candidatos”, subrayó.

“De no haber existido filtros, por ejemplo, yo hubiera sido vicepresidente de la República y eso no ha sido porque ha habido una oficina encargada para eso. Me parece que hay que ver el tema bilateral. Personalmente el partido no tiene una posición mientras no tenga una información oficial al respecto”, añadió.

Finalmente, Vladimir Cerrón volvió a defender la decisión de Perú Libre de integrar la Mesa Directiva del Congreso, señalando que la izquierda debe estar representada en ese nivel.

“Necesariamente Perú Libre no, sino cualquier fuerza de izquierda que se sienta representante de los intereses del sector popular debiera estar, no solamente en este periodo de gobierno, sino en los sucesivos. No es posible tener una Mesa Directiva hegemónicamente de derecha, es necesaria una postura adversa –si se quiere decir- para polemizar y llegar a una mejor conclusión”, acotó.

“Ya hemos aprendido de las lecciones y de los golpes que nos ha costado perder un gobierno popular el no haber estado. Por tanto, me parece que si Congreso es democrático como dicen, la izquierda siempre debe estar representada a ese nivel”, sentenció.

Contrataciones cuestionadas

Según ATV, diversos personajes allegados a Vladimir Cerrón e implicados en el caso “Los Dinámicos del Centro” han sido contratados en el Congreso de la República por la bancada de Perú Libre y el segundo vicepresidente de ese poder del Estado, Waldemar Cerrón.

Uno de ellos es Ricardo Untiveros, exgerente del Gobierno Regional de Junín y ahora asesor de la bancada de Perú Libre. Es investigado junto a Cerrón por la mafia que operaba pidiendo coimas a cambio de brevetes en dicha localidad.

Un colaborador eficaz lo acusó de recibir 20 mil soles mensuales para apoyar la campaña política del partido del lápiz y así pagar a los abogados de Vladimir Cerrón. También tiene diversos casos abiertos en la selva central por resistencia a la autoridad y concusión, peculado y ocultamiento de pruebas.

Otro personaje cuestionado es Gianpiere Levis Guerra Valenzuela, quien laboró en el GORE Junín y que fue asesor del jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud (Minsa) cuando dicho sector fue dirigido por Hernán Condori y Kelly Portalatino.

Actualmente Guerra Valenzuela trabaja para el Congreso en el despacho del segundo vicepresidente de ese poder del Estado, Waldemar Cerrón. En un audio se le escucha coordinar el direccionamiento de contratos en el GORE Junín, vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro”.