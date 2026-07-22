Vladimir Cerrón, a quien el Tribunal Constitucional (TC) anuló la orden de prisión preventiva dictada en su contra, afirmó que se comunicó con el presidente José María Balcázar para sugerirle que indulte al golpista exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

A través de su cuenta en “X”, Cerrón Rojas también dijo que le planteó a Balcázar que le otorgue el salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez, sentenciada por el golpe de Estado de diciembre del 2022 y que se encuentra asilada en la embajada de México en Lima.

“Acabo de comunicarme con el presidente JM Balcázar para saludarlo y sugerirle ejecute la gracia a PCT y otorgue el salvoconducto a BChCh. Un país sesgado por los odios y arbitrariedades está condenado al caos, que las aguas vuelvan a su cause (sic)”, indicó en la red social.

Acabo de comunicarme con el presidente JM Balcázar para saludarlo y sugerirle ejecute la gracia a PCT y otorgue el salvoconducto a BChCh. Un país sesgado por los odios y arbitrariedades está condenado al caos, que las aguas vuelvan a su cauce. pic.twitter.com/azcS25icP9 — Vladimir Cerrón (@vladimir_cerron) July 22, 2026

Como se recuerda, tal como lo adelantó El Comercio, por mayoría el Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la prisión preventiva dictada contra el prófugo líder de Perú Libre en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

Fue al declarar fundada la demanda presentada por presunta vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal. Vladimir Cerrón se encontraba en la clandestinidad desde octubre del 2023.

Al respecto, su abogado, Humberto Abanto, dijo en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva que en el caso de su patrocinado existía una “actuación arbitraria” y que el fallo es una “reafirmación de una línea de defensa del derecho a la libertad personal”.

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“Es una reafirmación de una línea de defensa del derecho a la libertad personal, que nos protege de la privación arbitraria o ilegal de la libertad. En el caso de Vladimir Cerrón, había una actuación arbitraria”, expresó.

Mencionó que Cerrón afronta una investigación por “Los Dinámicos del Centro”, pero tenía otros casos como Aeródromo Wanka y La Oroya. Por ello, estaba cumpliendo comparecencia con restricciones, cuando se le dictó prisión preventiva.