Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023. (Foto: Andina)
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Vladimir Cerrón, a quien el Tribunal Constitucional (TC) anuló la orden de prisión preventiva dictada en su contra, afirmó que se comunicó con el presidente José María Balcázar para sugerirle que indulte al golpista exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.