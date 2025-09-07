La reciente filtración de datos de división de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) revelaron que los agentes del orden buscaron a Vladimir Cerrón, el prófugo líder del partido Perú Libre, en Asia, embajadas y la frontera con Bolivia, según informó “Punto Final” este domingo.

Cerrón se encuentra prófugo de la justicia desde el 6 de octubre del 2023, cuando fue dictada en su contra una orden de prisión preventiva por la sala de Junín por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Según el dominical, dos días después, la Dirección de Inteligencia (Dirin) hizo vigilancia en un edificio de la avenida Arequipa, en Lima, a fin de tratar de ubicarlo. Luego, en enero del 2024 se reportó un posible desplazamiento de Vladimir Cerrón en la frontera con Bolivia.

En febrero del 2024 comenzó a hacerse trabajos de inteligencia alrededor de las embajadas de cinco países en el Perú con el fin de ubicar a Cerrón. Luego se hizo un rastreo de su movimiento migratorio en Bolivia.

En marzo del 2024, la Dirin identificó a una mujer, que sería cercana a Vladimir Cerrón y que tendría comunicación con él. La ubicó en Ica. Por ello, el 16 de enero del 2024 se realizó un operativo para detener al exgobernador regional de Junín en Asia, sin éxito.

El general PNP Óscar Arriola aseguró que Cerrón Rojas no estuvo ahí, pero la base de datos de la Dirin revela que luego del operativo, en febrero, e incluso en marzo del 2024, continuaron las acciones de inteligencia en Asia para ubicarlo.

Finalmente, en este 2025 los reportes muestran acciones de inteligencia en Huancayo.

Documentos de la Dirección de Inteligencia de la PNP fueron filtrados en un canal del aplicativo de mensajería instantánea Telegram tras el ataque de un grupo de hackers a su base de datos.

El hackeo fue realizado por SadClown e Inkarrot, integrantes del grupo Deface Perú, quienes han difundido más de 2 GB de información de la Dirin.