Según la rendición de cuentas que presentó la agrupación política a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) —el último miércoles, al filo de plazo otorgado— en total el partido del prófugo exgobernador Vladimir Cerrón gastó más de S/1.4 millones del financiamiento público directo. Esto, entre el período que comprende julio a diciembre del 2024.

El uso de este financiamiento estatal se divide, por norma, en cinco rubros: formación, capacitación, investigación, funcionamiento ordinario y adquisición de activos fijos, al amparo del artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas. Se trata de fondos del Estado que reciben aquellos partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso y que para el actual quinquenio en curso ascenderá a cerca de S/78 millones.

Del S/1′404.086.18 que Perú Libre registra haber gastado durante el segundo semestre del 2024, únicamente en actividades de formación y actividades capacitación se efectuó un desembolso de un total de S/631.824,83. En la práctica, un 67% más de lo que reportó haber gastado en ambos rubros a lo largo del primer semestre (S/378.870,69).

CONCEPTO TOTAL Actividades de formación S/102,071.65 Actividades de capacitación S/529,753.18 Actividades de investigación S/0.00 Funcionamiento ordinario S/736,408.64 Adquisición de activos fijos S/35,852.71 Total gasto del financiamiento público directo período julio - diciembre 2024 S/1,404,086.18

Ponencias con el dinero público

Sin embargo, parte de los más de S/600 mil registrados en actividades de formación y actividades de capacitación, el partido de Vladimir Cerrón los destinó hacia el pago de honorarios por las “ponencias” políticas contratadas. Según un análisis efectuado por El Comercio, se giraron hasta 19 recibos por ese concepto en el segundo semestre del 2024.

De ellos, unos 12 figuran a nombre directamente de militantes de la misma agrupación o de sus exafiliados. A buena cuenta, según el mismo reporte presentado ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, cada expositor convocado logró facturar unos S/10,000 por su ponencia ante simpatizantes de la misma agrupación.

DESCRIPCIÓN FECHA MONTO NOMBRE FILIACIÓN SERVICIO DE PONENTE PARA EL FORO “ANÁLISIS DEL TÍTULO III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ EN RELACIÓN CON EL CAPÍTULO III DEL IDEARIO PPNPL” 08/08/2024 S/10.000,00 OBLITAS GUERRERO JOSE LUIS Afiliado a Perú Libre entre el 25/04/2024 - 03/10/2024 SERVICIO DE PONENTE 11/08/2024 S/10.000,00 LOPEZ CANTORIN HENRY FERNANDO Afiliado a Perú Libre entre 15/02/2012 - 20/04/2023 En el 2018, fue elegido alcalde provincial de Huancayo con Perú Libre. SERVICIO DE PONENTE PARA EL FORO “TENDENCIA DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL” 13/08/2024 S/10.000,00 MARTINEZ PALOMINO ORLANDO RENE Afiliado a Perú Libre desde el 03/01/2022 SERVICIO DE PONENCIA PARA CAPACITACIÓN 19/08/2024 S/10.000,00 PECCIO CHAVESTA EDWIN MARCEL SERVICIO DE PONENCIA PARA CAPACITACIÓN 25/08/2024 S/10.000,00 ROMAN TORRES GINO ALEJANDRO Afiliado a Perú Libre desde el 15/04/2024 SERVICIO DE PONENCIA PARA CAPACITACIÓN 01/09/2024 S/10.000,00 MILLA TORO RICARDO ARTURO Afiliado a Perú Libre desde el 03/01/2022 SERVICIO DE PONENCIA PARA CAPACITACIÓN 02/09/2024 S/9.200,00 VERASTEGUI GASTELU SIMON ALEJANDRO SERVICIO DE PONENTE PARA LA CAPACITACIÓN “DEMOCRACIA, DECISIONES Y POLÍTICAS AMBIENTALES REALIZADO” 16/09/2024 S/10.000,00 MARTINEZ PALOMINO ORLANDO RENE Afiliado a Perú Libre desde el 2022 SERVICIO DE PONENTE PARA EL CURSO “ANÁLISIS DEL CAPÍTULO XV DEL IDEARIO Y LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA PERUANA” 24/09/2024 S/10.000,00 ANGELES NIQUEM ROSA MARLENY Afiliado a Perú Libre desde el 03/01/2022 SERVICIO DE PONENTE PARA LA CAPACITACIÓN EN “LIDERAZGO POLÍTICO, TRABAJO EN EQUIPO Y DESARROLLO PERSONA” 24/09/2024 S/10.000,00 PECCIO CHAVESTA EDWIN MARCEL SERVICIO DE PONENTE PARA LA CAPACITACIÓN “LIDERAZGO POLÍTICO, INNOVACIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD” 30/09/2024 S/10.000,00 MILLA TORO RICARDO ARTURO Afiliado a Perú Libre desde el 03/01/2022 SERVICIO DE PONENTE PARA LA CAPACITACIÓN EN “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO Y SOCIAL” 07/10/2024 S/10.000,00 RONDAN BACA LAVRENTI SERVICIO DE PONENTE PARA LA CAPACITACIÓN EN “LA IMPOTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PAÍS REGIÓN LIMA” 15/10/2024 S/10.000,00 PECCIO CHAVESTA EDWIN MARCEL SERVICIO DE PONENTE PARA LA CAPACITACIÓN “ANÁLISIS DEL CAPÍTULO III DEL IDEARIO EN RELACIÓN CON EL TÍTULO III DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993″ 21/10/2024 S/10.000,00 BALAZAR GARCÍA LUIS ALEJANDRO PONENCIA Y PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN: ANÁLISIS DEL CAPÍTULO XIII DEL IDEARIO SOBRE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 18/11/2024 S/10.000,00 OBLITAS GUERRERO JOSE LUIS Afiliado a Perú Libre entre el 25/04/2024 - 03/10/2024 PONENCIA Y PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18/11/2024 S/10.000,00 FLORES PEÑA JAKELYN Afiliada a Perú Libre desde el 19/08/2019 hasta la actualidad. Antes, afiliada al Movimiento Regional Perú Libre. Además, es asesora del Grupo Parlamentario Perú Libre PONENCIA Y PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LIMA 19/11/2024 S/9.200,00 VERASTEGUI GASTELU SIMON ALEJANDRO PONENCIA Y PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POLÍTICA 03/12/2024 S/10.000,00 JESUS SALAZAR LOURDES FELICIA Afiliada a Perú Libre desde 30/09/2020 PONENCIA Y PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN “LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA PERUANA” 11/12/2024 S/10.000,00 LICLA MEZA RICARDO Afiliado a Perú Libre desde 03/01/2022

Exposiciones como “Análisis del capítulo XV del Ideario y la politización de la justicia peruana” o “Los partidos políticos y el diagnóstico de la participación ciudadana” fueron costeados con el dinero de todos los peruanos. Algunas de estas “ponencias” figuran en las redes sociales, ciertamente, con no muy nutridas audiencias, de apenas una sola jornada de duración y en donde en ensalza la figura del prófugo exgobernador.

Entre los flamantes expositores figura Henry López Cantorín, quien en agosto pasado giró un recibo por S/10.000 por el “servicio de ponente”. López fue alcalde provincial de Huancayo por el partido del lápiz, donde fue militante entre el 2012 y el 2023, según lo declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

(Foto: Facebook)

El exalcalde, hombre de confianza de Cerrón, está implicado, junto a otros personajes afines de Perú Libre, en la presunta organización criminal denominada “Los Tiranos del Centro”, la cual se habría dedicado al cobro de cupos a comerciantes y ambulantes de esa ciudad. Por este caso, en setiembre último, incluso se le embargó un inmueble a su nombre en Huancayo.

(Foto: Facebook)

En imágenes compartidas, se le aprecia ese mismo mes de agosto que generó su recibo dando su “ponencia”, explicando, en su mirada, lo que significa el socialismo, aunque desde la comodidad de la virtualidad.

Como se indicó, los más de S/180 mil desembolsados únicamente comprenden los recibos por honorarios cursados por parte de los ponentes. A ese monto, se le debe sumar los gastos por otros conceptos que generaron las exposiciones.

Entre estos están el alquiler de locales y equipos de sonido, movilidades, refrigerios, entre otros, en donde la agrupación tal parece no escatimó en gastos, como se evidencia del mismo reporte ingresado ante la ONPE.

En una de las ponencias brindas hacia fines del año pasado, por la que una de las ponentes giró un recibo por S/10.000, participó Bertha Rojas, madre del prófugo Vladimir Cerrón. (Foto: Captura de Video)

Este Diario intentó contactar a la tesorera de Perú Libre, Ofelia Ríos Pacheco; sin embargo, no respondió las llamadas ni mensajes.

Puntos de vista

A opinión del constitucionalista Alejandro Rospigliosi, el financiamiento público directo “no ha cumplido su objetivo” y, si no va a ser correctamente fiscalizado, simplemente debería de ser eliminado. A fin de cuentas, apuntó, se trata de un dinero que proviene de los contribuyentes.

“¿Cómo es posible que se le paguen sumas fuera del precio de mercado a ‘speakers’ o expositores que no tienen las credenciales académicas para tal cometido? Eso demuestra que son favores políticos. El financiamiento público es necesario en tanto y en cuanto sea fiscalizado de manera más prolija por la ONPE, de no ser así, debe ser eliminado. No ha cumplido su objetivo”, remarcó.

Rospigliosi remarcó que “es inaceptable que un país con un tercio de la población en pobreza monetaria permita que se dilapiden los recursos públicos”. “El financiamiento público se ha convertido en un botín y los partidos quieren llegar al poder no para servir al país, sino para servirse del financiamiento”, incidió.

Por su parte, el abogado José Tello, especialista en temas electorales, explicó que actualmente la ONPE podría realizar únicamente una exhortación, pero no podría emitir una sanción al respecto debido a que “no existe una sanción expresa”. Apuntó que habría que analizar a detalle la trayectoria de cada una de las personas más allá de su afiliación política, pero se entiende que debe haber un uso adecuado de recursos “que finalmente son de origen público”.

“Se puede fiscalizar de que se está prestando un servicio y es un servicio real. Pero las condiciones que debe tener la persona tiene que ir, por lógica, en función de lo que es un valor de mercado. Una persona con menos pergaminos no va a cubrir igual que una persona que tiene muchos más pergaminos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos una pérdida de estándares, no tenemos estandarizado eso. Y, por esa misma circunstancia, es que muchos partidos a veces abusan de esta figura, en general”, opinó.