Que, en el fundamento octavo de la apelada (ver folio 1115) se afirma que los indicios no llegarían al estándar de “sospecha fuerte”, actividad que obviamente no le corresponde realizar al juez constitucional sino al juez penal por ser su prerrogativa. La sentencia apelada cuestiona además (folio 1115) que las reuniones en Palacio de Gobierno y nombramiento de Chávez Arévalo hayan generado una sospecha fuerte pues no se ha descrito “el contenido de la ilicitud de las reuniones” ya que se realizaron dentro del horario regular, implicando este razonamiento una subrogación de la labor del juez penal, pues el juez constitucional tiene vedada la valoración de la prueba de proceso penal”

