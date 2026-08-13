Vladimir Cerrón reaparece en evento partidario de Perú Libre tras anulación de prisión preventiva. (Foto Mario Zapata / @photo.gec)
Vladimir Cerrón reaparece en evento partidario de Perú Libre tras anulación de prisión preventiva. (Foto Mario Zapata / @photo.gec)
Por Redacción EC

Vladimir Cerrón, dirigente de Perú Libre, reapareció públicamente hoy, 13 de agosto, en el Cercado de Lima para participar en un evento de Perú Libre tras haber permanecido en la clandestinidad desde octubre de 2023, en el marco de diversas investigaciones judiciales en su contra.

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