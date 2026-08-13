Vladimir Cerrón, dirigente de Perú Libre, reapareció públicamente hoy, 13 de agosto, en el Cercado de Lima para participar en un evento de Perú Libre tras haber permanecido en la clandestinidad desde octubre de 2023, en el marco de diversas investigaciones judiciales en su contra.

“Siempre he permanecido en territorio peruano como lo he manifestado y en eso siempre se ha dado información precisa de parte de congresistas, del partido y de mi persona”. Esta reaparición se da en un contexto marcado por recientes fallos a su favor emitidos por el Tribunal Constitucional.

La situación legal de Cerrón cambió recientemente luego de que el Tribunal Constitucional anulara, el pasado 3 de julio, la orden de prisión preventiva que pesaba sobre él por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

El 12 de agosto se confirmó que la Interpol eliminó de su base de datos la orden de captura internacional que existía contra el líder partidario, como consecuencia directa de la variación de su estado procesal.

Al ser consultado sobre el presunto auxilio de instituciones del Estado para evitar su captura, el dirigente manifestó: “Yo nada tengo que ver con la policía, no he tenido ninguna protección de entes policiales, entes mediáticos ni entes jurídicos. Esto ha sido prácticamente una conspiración sistemática a espaldas del partido”.

Sobre la supuesta ayuda de la actual gestión gubernamental, Cerrón negó cualquier vínculo con la presidenta Dina Boluarte. Indicó que nunca recibió apoyo de la mandataria y calificó como una “telenovela” las especulaciones sobre su presunto traslado en el vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’. Incluso señaló que hubiera preferido entregarse antes que recibir auxilio de dicha administración.

Actualmente, el fundador de Perú Libre cumple una medida de comparecencia con restricciones que le impide ausentarse de Lima sin permiso judicial. Entre las reglas impuestas se encuentran registrar su firma cada 30 días, acudir a las citaciones fiscales y haber cumplido con el pago de una caución económica de 30 mil soles para asegurar su permanencia en el proceso.

Situación legal de Vladimir Cerrón

La investigación que enfrenta Vladimir Cerrón ante el Ministerio Público sostiene que habría gestionado fondos de origen ilícito para financiar las campañas electorales de su partido entre 2008 y 2021. La tesis fiscal vincula estos recursos con presuntas organizaciones criminales como ‘Los Dinámicos del Centro’, señalando actos de conversión y ocultamiento de activos.