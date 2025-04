Los prófugos Vladimir Cerrón y Juan Silva se han visto beneficiados por parte del Ejecutivo, debido a que el Ministerio del Interior (Mininter) los retiró de la lista de los más buscados y del programa de recompensas.

Pese a que en un primer momento, el Mininter trató de excusar dicha decisión alegando que los excluyó porque las órdenes de requisitorias no habían sido renovadas por parte del Poder Judicial; esto fue desmentido no solo por el PJ, sino también por fuentes de la Policía Nacional.

Como se recuerda, el PJ ordenó la captura de Cerrón Rojas a fin de que cumpla una prisión preventiva de 24 meses, en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos a través de los aportes a Perú Libre (PL).

Mientras que Silva Villegas, tiene una orden de captura del PJ para que cumpla 36 meses de prisión preventiva, por el presunto delito de organización criminal en el Caso Puente Tarata-MTC y otros.

Cabe precisar que el plazo para contabilizar la ejecución de la orden de prisión preventiva se da una vez que las personas, en este caso Cerrón y Silva, so

n capturados e internados en un penal.

No obstante, en nuestro país, las órdenes de captura o requisitorias, se renuevan cada seis meses o de lo contrario caducarán automáticamente. Existen algunos casos como terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y recientemente feminicidio, que dichas órdenes no caducan hasta hacer efectiva la detención de los requisitoriados.

Directivas del PJ para la renovación de las requisitorias:

Por ello, El Comercio se comunicó con la Sala Penal Nacional a fin de conocer la versión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Leodan Cristobal Ayala, respecto a la orden de captura contra Cerrón Roja s.

Y, desde dicha instancia, señalaron que la orden de requisitoria contra el líder de Perú Libre (PL) se encuentra vigente ya que, en enero del 2025, el magistrado envió a la Policía de Requisitoria la resolución judicial que renovó la orden de captura.

En este caso, en diciembre del 2023, el juzgado ordenó 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, en enero del 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la medida, pero redujo el plazo a 24 meses.

En el caso de Silva Villegas, desde la Corte Suprema informaron que el juez supremo a cargo del caso, Juan Carlos Checkley, renovó las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional del exministro.

El juez dispuso también que la División Policial y la Oficina de Requisitorias del Poder Judicial e Interpol informen, antes de su vencimiento, la renovación periódica de la ubicación y captura de Silva Villegas.

Además, pasado 7 de marzo del 2025, el juez Checkley emitió una resolución rechazando el cese de la prisión preventiva del exministro de Pedro Castillo, señalando que, pese a las “órdenes judiciales existentes” ordenando su captura, este se encontraba prófugo y las autoridades policiales no habían logrado detenerlo.

“En el caso del imputado Silva Villegas, se desconoce su paradero ya que la medida coercitiva impuesta y cuyo cese se solicita no fue ejecutada, toda vez que las autoridades policiales no lograron su captura, a pesar de los mandatos judiciales existentes. Por lo tanto, hasta la fecha, no se cumple con la materialización de dicha medida, la que fue dictada en marzo de 2023 (esto es hace dos años aproximadamente); en consecuencia por los fundamentos expuestos la solicitud de la defensa de cese de prisión preventiva debe desestimarse.”

Juan Carlos Checkley, juez supremo