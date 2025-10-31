Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) no saldrá en libertad en el 2026 debido a nueva sentencia dictada en su contra, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En entrevista con Radio Nacional, el jefe de la institución, Iván Paredes Yataco, explicó que con la nueva condena, Montesinos Torres recién saldrá de la cárcel en el año 2032, cuando tenga 87 años.

“No [saldrá libre el 2026]. Hay una sentencia nueva que ya ha sido registrada y [la reclusión de Vladimiro Montesinos] está para seis años más”, precisó.

Vladimiro Montesinos se encuentra internado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado al interior de la Base Naval del Callao.

Sobre el tema, el jefe del INPE adelantó que ha solicitado a la Marina de Guerra del Perú que se prorrogue el uso de la Base Naval para que Montesinos y los excabecillas de Sendero Luminoso Óscar Ramírez Durand y Florindo Eleuterio Flores Hala, además del excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Víctor Polay Campos continúen recluidos.

“El convenio venció en junio, pero ya se prorrogó hasta enero. Hemos hecho la solicitud formal para una nueva prórroga, de modo que los cuatro reos que están ahí sigan permaneciendo en ese centro de reclusión”, manifestó.

En mayo pasado el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, señaló que el exasesor presidencial podría salir en libertad en el 2026, siempre y cuando no tenga pendiente otros procesos o sentencias que cumplir.

Cabe indicar que Vladimiro Montesinos cumple dos condenas efectivas: una de 25 años por la matanza de Barrios Altos, perpetrada en 1991, y otra de 19 años y 8 meses por los casos Pativilca y La Cantuta, ocurridos en 1992.