El vocero de APP, Elio Riera, fue entrevistado en el podcast "Tenemos Que Hablar" de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Elio Riera, vocero y candidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP), pidió al economista Hernando de Soto dar los “nombres y apellidos” de la gente de su partido “que reflejan intereses económicos y organizaciones populares”, tras la ruptura con el presidente José María Balcázar.

