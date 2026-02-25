En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Elio Riera, vocero y candidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP), pidió al economista Hernando de Soto dar los “nombres y apellidos” de la gente de su partido “que reflejan intereses económicos y organizaciones populares”, tras la ruptura con el presidente José María Balcázar.

Indicó que está “sorprendido” con las afirmaciones de De Soto, las cuales calificó de “muy equivocadas” y “sesgadas”, y cuestionó que un académico de su trayectoria hable de una “suma de intereses” políticos y de supuestas llamadas del líder de APP, César Acuña.

“Me encuentro sorprendido por el señor De Soto, considero que es una afirmación, por lo pronto, muy equivocada, sesgada. Yo lo invitaría que se atreva a decir quiénes son las personas, quiénes son los nombres, porque a estas alturas que un académico de su trayectoria pueda decir: ‘no estoy aquí porque habría gente de APP’, que nos diga quiénes son, con nombres y apellidos. Por qué la cobardía”, expresó.

Riera también consideró “una cobardía” que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, genere “inestabilidad política” y emita comentarios indicando que va por la censura de Balcázar Zelada cuando él propuso su cambio justamente por José Jerí.

También negó “categóricamente” que APP se encuentre en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de Denisse Miralles y pidió que tanto Hernando de Soto como López Aliaga “digan la verdad”.

“Al señor Hernando de Soto y al señor López Aliaga yo los invito a que digan la verdad. Para mí lamentablemente son personas que se encuentran muy nerviosas del crecimiento de APP y utilizan su imagen para esto”, subrayó.

“Incluso para mí la presencia de De Soto generaba estabilidad, pero ver esta actitud cobarde de decir: ‘no, tengo muchas llamadas, diez llamadas’, dando a entender a la ciudadanía que es otro tema, me parece que es descabellado. El señor De Soto ha hecho mucho mal”, agregó.

Exige pruebas

Finalmente, Elio Riera pidió alguna prueba que demuestre que César Acuña presionó para la “captura de ministerios” en el gobierno de José María Balcázar y aseguró que de ser así, “tendría que renunciar”.

“Yo invito a los señores periodistas a nivel nacional que me digan de qué forma se puede corroborar que el señor Acuña ha cometido algún ilícito de corrupción con respecto a la captura de ministerios. De qué forma. No hay forma alguna y si lo hace yo tendría que renunciar”, manifestó.

“Yo estoy convencido que el señor Acuña no lo ha hecho y esa es mi versión, salvo la especulación muy creativa del señor López Aliaga. Yo le pediría al señor López Aliaga deje de estar dando esos mensajes”, sentenció.