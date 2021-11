El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, señaló que la designación de Juan Carrasco como nuevo ministro de Defensa “demuestra una carencia de cuadros” por parte del Gobierno. Agregó que se trata de alguien que ya tenía cuestionamientos cuando ejerció por corto tiempo la cartera de Interior, en el primer Gabinete de este Gobierno.

“Sorprende que para elegir un ministro, se recurra a un exministro En su corto paso por Interior tuvo cuestionamientos. Esto nos demuestra la carencia de cuadros del grupo de personas que conducen el país. Les falta dar una mirada más allá de su grupo amical”, dijo a Canal N.

Bancada de APP considera que designación de Carrasco: “Demuestra una carencia de cuadros”

“No puedo decir si estoy de acuerdo o no pero por sus antecedentes no tuvo un paso bueno en el ministerio del Interior. No es lo más adecuado o pertinente, hubiera preferido a alguien con más experiencia en el sector”, agregó.

Juan Carrasco, quien también se ha desempeñado como fiscal, tuvo cuestionamientos durante su paso como ministro del Interior por no haber presentado su renuncia al Ministerio Público de manera oportuna.

La noche de ayer, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Juan Carrasco y Jorge Prado como ministros de Defensa y de la Producción, respectivamente. En la ceremonia también asistieron los salientes Walter Ayala y José Incio.

En el caso de Walter Ayala, renunció irrevocablemente el último domingo 14, a través de Twitter, luego de admitir su responsabilidad política en las denuncias sobre injerencias por parte del Gobierno en el proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas.

