El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Martín Salas, consideró que está demostrado que la bancada del partido en el Congreso “está haciendo lo que le da la gana” luego del pedido de renuncia del presidente José Jerí por parte de la agrupación por las reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y y Ji Wu Xiaodong.

En entrevista con Canal N, señaló que el “pacto mafioso” del que hablan algunos medios de prensa incluye a congresistas que afrontan investigaciones por corrupción y que buscan obtener blindaje.

“Lo normal es que digan que hay un pacto mafioso de Alianza para el Progreso, es lo que sostienen los medios de prensa. Los medios dicen: ‘hay un pacto mafioso de APP debajo de la mesa’. Allí está demostrado que la bancada está haciendo lo que le da la gana”, expresó.

“Ese pacto mafioso al que se refieren es un pacto de congresistas que se encuentran investigados por corrupción de funcionarios y otros delitos para ocasionar o provocar su propio blindaje”, agregó.

Explicó que ante esta situación, APP emitió un comunicado pidiendo la renuncia de Jerí, pero el mandatario no quiere renunciar. Bajo esa situación, invitó a su bancada a respaldar el pedido de vacancia.

“Recordemos que más allá de eso, no podemos actuar. Ellos están decidiendo por sí solos, los congresistas son ellos, así que vamos a ver qué decisión toman y si alguno de ellos recapacita y de inmediato apoya esta moción de vacancia”, acotó.

“Lo que está ocurriendo en el Congreso es simplemente que estos señores les conviene tener a Jerí en la Presidencia de la República, los congresistas que no quieren apoyar esta moción de vacancia”, añadió.

Consultado sobre el por qué la mayoría de congresistas no respaldan la vacancia de José Jerí, Salas remarcó: “Aquellos que no quieren apoyar, sean de APP o de otro partido, están respondiendo a intereses particulares y no a intereses políticos”.

“No me ha hecho caso”

El último martes el candidato presidencial de APP, César Acuña, afirmó que el mandatario José Jerí no le hizo caso al pedido de su agrupación política para que renuncie al cargo, pese a que su partido fue el primero en exigirle dicha medida.

“Los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir, no hay mandato imperativo. En la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie. No me ha hecho caso. Se quedó solamente el comunicado, fue mi posición”, manifestó.

“[Alianza para el Progreso] fue el primer partido que sacó su comunicado, cuando se le vio encapuchado dije que renuncie. Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”, sentenció.

Cabe recordar que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que este viernes -por la mañana- acudirá a Palacio de Gobierno para tomar la declaración del mandatario por las reuniones con Yang y Xiaodong, tal como lo adelantó El Comercio.

Según adelantó, el mandatario puede estar acompañado de su abogado. Jerí Oré es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.