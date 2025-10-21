Voto de confianza: Gabinete Álvarez se presenta este miércoles ante el pleno del Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, acompañado por todo su equipo, se presenta este miércoles -a las 4 de la tarde- ante el pleno del Congreso a fin de solicitar el voto de confianza, requisito constitucional para poder seguir en funciones.

Según el artículo 130 de la Constitución, el Gabinete debe presentarse ante el Congreso “dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones” “para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”.

Álvarez adelantó a El Comercio que anunciará medidas inmediatas a favor de la lucha contra la criminalidad, así como a favor de la estabilidad económica y el destrabe de proyectos de inversión.

Y un tercer eje será “las garantías para unas elecciones generales transparentes y pacíficas”.

El abogado y también expresidente del Tribunal Constitucional (TC) juró el 14 de octubre como jefe del Gabinete, el primero del gobierno de José Jerí.

El 13 de junio, durante la gestión de la vacada exmandataria Dina Boluarte, el equipo de Eduardo Arana logró la confianza con 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones.

