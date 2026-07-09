José María Balcázar asegura que no hay irregularidades en sus vuelos como presidente de la República. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar asegura que no hay irregularidades en sus vuelos como presidente de la República. (Foto: Presidencia)
/ olea
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República informará en un plazo máximo de diez días si existieron irregularidades en los viajes realizados por el presidente José María Balcázar, según Luis Castillo, vocero de la institución.

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