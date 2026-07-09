La Contraloría General de la República informará en un plazo máximo de diez días si existieron irregularidades en los viajes realizados por el presidente José María Balcázar, según Luis Castillo, vocero de la institución.

“En el marco de la reserva de recopilar información, esperamos que en un marco máximo de 10 días podamos tener la certeza y con la objetividad que nos ha pedido el despacho del contralor”, comentó este jueves a Canal N.

El funcionario explicó que el equipo de control se encuentra procesando la información recogida en Palacio de Gobierno sobre los 19 traslados al interior del país ejecutados durante la actual gestión.

“Hay que identificar bien cuál fue la finalidad pública por la cual el señor presidente hizo los sobrevuelos, por qué se tuvo la necesidad de viajar y finalmente quiénes acompañaron al presidente”, acotó.

El representante de la Contraloría advirtió que se señalarán responsabilidades administrativas si no se halla un sustento para estos gastos, los cuales superarían el millón de soles. “Si algo no estuvo acordado en el marco normativo, finalmente tenemos que advertirlo y señalar cuáles son esos presuntos hechos irregulares que esperamos nosotros esté en un máximo de 10 días”, puntualizó Castillo.

Asimismo, el vocero precisó que la investigación busca otorgar certeza frente a las posibles omisiones cometidas por los responsables de autorizar estos vuelos. Esto, sobre la situación de involucrados en el proceso como Alonso Tenorio, secretario general del Despacho de la Presidencia; y Edwin Deza Julca, jefe de la OCI de la Presidencia.

Balcázar descarta irregularidades en vuelos

Frente a los cuestionamientos, el presidente José María Balcázar brindó una entrevista telefónica el pasado 8 de julio al programa “Siempre a las ocho”, conducido por Milagros Leiva, donde rechazó las críticas. El mandatario calificó los señalamientos como “ideas de alguna personas que no conocen lo que significa viajar al todo el país para ver las obras si están realizando o no están realizando”.

“Yo lo reto a la Contraloría que vaya y examine qué tipo de pasajes que se han gastado para yo viajar, si no han sido con el pecunio público”, afirmó, añadiendo que “la mayoría de viajes míos no fueron con pecunio del Estado”.

Balcázar también defendió en el espacio de Milagros Leiva su comitiva al Vaticano, indicando que sus hijas costearon sus propios gastos. “El Papa lo que requiere es de que el presidente tenga un hogar constituido desde el punto de vista religioso y eso es muy bueno, por eso acompañado de mi familia”, justificó este miércoles.