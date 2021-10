El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se refirió al tema del cambio de Constitución Política, durante su discurso en el homenaje póstumo del fallecido legislador Fernando Herrera. Señaló que esta mención era pertinente pues su colega era uno de los impulsores de la medida.

“Este homenaje al congresista Herrera es el reconocimiento a su convicción, a su trabajo diario, a la forma de vernos en el pleno. Hay un objetivo, el país, la patria, las nuevas formas de organizar la sociedad, es necesario entender que todo cambia”, aseveró.

“Es necesario acostumbrarnos a los cambios, es necesario entender este Estado, la sociedad, puede organizarse cambiando sus formas y estructuras y ahí viene el cambio de la Constitución, lo digo porque Fernando siempre lo pregonó en su ultima intervención dijo que su compromiso era con el pueblo, lo malo no es tener compromisos, lo malo es no cumplir el compromiso”, agregó.

Sus palabras se dieron desde la sede del Parlamento y luego de que dieran sus discursos el presidente de la República, Pedro Castillo, y la titular del Legislativo, María del Carmen Alva.

Además de Cerrón Rojas, participaron representantes de todas las bancadas del Congreso, quienes manifestaron sus condolencias y solidaridad con los familiares que estuvieron presentes en el homenaje.

La palabra del presidente

Durante su pronunciamiento, el mandatario agradeció al Parlamento por permitir su participación en la ceremonia y recordó cómo conoció al fallecido congresista en una “gesta justa por la educación”.

“Siempre nos comunicábamos, me visitaba, siempre a palacio y en la campaña también y en estos últimos tiempos. En estos últimos días me decía ‘compañero, me siento impotente al no poder realizar algunos proyectos que tengo que mi pueblo me encarga’”, comentó.

