Waldemar Cerrón: ¿Qué dijo el vocero de PL sobre la anunciada moción de vacancia?

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, fue consultado este jueves sobre la posición de su grupo en torno a la anunciada moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. Cerrón Rojas indicó que están evaluando esta posibilidad y que se tomará una decisión responsable al respecto. Explicó que un sector de la prensa informa “tendenciosamente” para generar enfrentamientos en la bancada oficialista.

“Lo que está mal es que siempre haya personajes que ponen palabras en las personas que hablan para ocasionar enfrentamientos, se está evaluando en la bancada las condiciones en que se está dando el fenómeno [la vacancia], ese es un tema natural”, dijo a la prensa desde las afueras del Congreso al ser consultado sobre su posición sobre la vacancia.

“Siempre se ha evaluado, siempre se ha dado una decisión, luego de la evaluación, lo diremos. Yo solo he dicho a la persona que está tergiversando, porque cómo van a decir que se está evaluando la vacancia, nosotros estamos evaluando el tema político. No, no, no hay ataques solo aclaramos que tendenciosamente se trata de crear enfrentamientos donde no los hay”, manifestó.

Posteriormente, frente a la pregunta de un reportero sobre si el resto de la bancada respaldaba que se evaluara la vacancia presidencial, Waldemar Cerrón calificó a la prensa de “mermelera” y dijo que le “cambian la versión”.

“El problema de la prensa mermelera es que cambia la versión, yo estoy diciendo que estamos evaluando, evaluar significa ponderar las condiciones necesarias para una decisión, una vez evaluado, se toma una decisión. Una vez evaluado, se toma una decisión responsable”.

Sus declaraciones se dan luego de que el pasado 23 de noviembre, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, señaló que evaluará respaldar una moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo, bajo la causal de incapacidad moral permanente. Sin embargo, precisó que no se debe permitir que grupos específicos “socaven la voluntad popular”.

“En relación a ese tema [de la vacancia], vamos a evaluarlo, particularmente lo voy a evaluar. Pero no vamos dejar que un grupo por intereses particulares quiera socavar la voluntad popular. El pueblo votó y eligió en las urnas por un presidente, que el presidente no plantee sus propuestas de campaña es otro tema”, refirió a Exitosa.

