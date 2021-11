El ministro de Defensa, Walter Ayala, se presentó ante la Comisión de Defensa para responder sobre las denuncias de presuntas presiones en los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas y reiteró que no hizo ningún pedido irregular a los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

“Yo niego categóricamente que yo, como ministro, haya tratado de doblar la voluntad (de los comandantes generales en retiro). Una pregunta. Osea, ¿en el Ejército y la Fuerza Aérea, ellos sí se pusieron fuertes y la Marina sí aceptó y por eso el almirante sigue en el cargo y a los otros lo sacamos?”, señaló durante su presentación este mediodía.

El titular del Ministerio de Defensa presentó ante la presidencia de la comisión a cargo del congresista José Williams (Avanza País) lo que aseguró es un archivo de denuncias de parte de oficiales que acusan al proceso de ascensos de no ser transparente, así como supuestas acusaciones contra los excomandantes José Vizcarra (Ejército) y Jorge Chaparro (FAP) que pidió sean revisadas en una sesión reservada.

Asimismo, entregó conversaciones de WhatsApp en las que aseguró se muestran coordinaciones con el comandante en retiro del Ejército sobre temas de trabajo.

“Hice coordinaciones con el general Vizcarra. Siempre ha sido un trato muy cercano con el general Vizcarra, con el general Chaparro. No hemos llegado a ser amigos pero ha sido un buen trato. Cuando comenzaron los ascensos, comenzaron a llegar las denuncias, solicitudes donde piden audiencias con el presidente, nulidades de muchos oficiales”, aseguró.

“Había una comunicación pero de trabajo (con José Vizcarra). Yo nunca le he dicho ascienda. Yo para empezar tengo un respeto enorme por las FF.AA. y al general siempre lo he visto bien serio, tanto así que cuando me llegaban denuncias de él, yo le decía [...] Yo niego categóricamente haber dicho que ascienda a nadie. Que se haya preguntado, sí, es verdad, se preguntó”, añadió.

Walter Ayala aseguró que enviaba consultas específicas al recibir denuncias en contra de oficiales que estaban siendo ascendidos, pero sin el objetivo de recomendar ascensos de personas específicas, como señalaron Vizcarra y Chaparro.

Asimismo, negó que el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, haya “maltratado” al excomandante general del Ejército en una cita en el Palacio de Gobierno antes de encontrarse con el presidente Pedro Castillo.

“Sí, se fue con él (José Vizcarra) a Palacio porque estaba apurado porque esa noche él iba a viajar a Corea y se quedó ahí una semana [...] Nunca ha habido presión y nunca ha habido maltrato al comandante general, es una persona que tiene carácter, no se deja maltratar por un secretario. Eso yo niego categóricamente”, manifestó Ayala.

Investigación de ascensos

El ministro de Defensa aseguró que responderá y enviará toda la documentación al Ministerio Público, desde el cual la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar por la supuesta injerencia en el proceso de ascensos.

Al mismo tiempo, dijo que está evaluando crear una comisión para que se investigue dentro de las Fuerzas Armadas.

“(Estoy evaluando) mandar todo a Inspectoría General y que se investigue porque hay postulantes que son los eternos postulantes”, aseveró.

