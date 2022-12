El exministro de Defensa, Walter Ayala, tras la intervención en su casa y oficina por el caso de ascensos irregulares en las FF.AA., señaló que no es un ladrón y argumentó que “si fuese ladrón, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles”.

El Ministerio público dio cuenta de esta intervención en su cuenta de Twitter señalando que el equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, “incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021″.

Walter Ayala consideró que este allanamiento es “un show”. “A mí se me está investigando por unos supuestos ascensos del 2021. Supuestamente en octubre, septiembre. Ha pasado cerca de año y medio. Pienso que esta diligencia ha sido innecesaria ¿Cuál es la prueba de que es innecesaria?, que no han encontrado nada”, dijo.

“Yo no soy ladrón. Lo vuelvo a decir, siempre. Yo si fuese ladrón, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles. Y no me voy a manchar la mano”, señaló el exministro.

Walter Ayala: intervienen casa y oficina de exministro de Defensa por caso de ascensos irregulares en las FF.AA. Foto: Julio Reaño/@Photo.gec

“Es innecesario porque ha sido un allanamiento después de un año y medio. ¿Y después de un año y medio qué van a encontrar? Más aún si supuestamente los hechos han pasado en Palacio o en los ministerios”, comentó Walter Ayala.

Estas diligencias se realizan además, de las casas de Ayala en Lima, en las viviendas de otros 26 generales implicados en esta investigación, en Cusco, Tacna y Tumbes.

Este allanamiento fue dictado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima se realizó desde las 4 am.

Según la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, Bruno Pacheco y Walter Ayala (exministro de Defensa) “habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo” de ascensos a oficiales cercanos al presidente Pedro Castillo y que los tres se habrían beneficiado económicamente de este proceso irregular.