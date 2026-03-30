Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato Walter Chirinos (Partido Político PRIN) participa este lunes 30 de marzo en la cuarta jornada del ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a falta de 13 días para las elecciones generales de Perú 2026.